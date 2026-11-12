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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 05:35

El Kremlin cree que la UE tendrá "difícil" elegir a un negociador para Ucrania

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Moscú, 12 nov (EFE).- El Kremlin aseguró este jueves que la Unión Europea (UE) tendrá "difícil" elegir a un único negociador que participe en las próximas rondas para un arreglo del conflicto en Ucrania.

Por EFE
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"Me parece que eso será, efectivamente, difícil. Por el momento no han sido capaces", dijo Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, en declaraciones a la prensa antes de recibir a los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, que mantendrán hoy consultas con el líder ruso, Vladímir Putin.

Ushakov reaccionó así a la propuesta de Estados Unidos (EE.UU.) y Ucrania para que los europeos estén representados en la mesa de negociaciones, algo a lo que hasta ahora se ha opuesto Moscú.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llamó a Bruselas a elegir a un negociador este mes, mientras Kushner animó la víspera a los socios europeos de Ucrania a elegir cuanto antes a una sola persona que los represente.

"Si Europa identificara a una persona para hablar en su nombre, eso sería un logro más grande que conseguir que los rusos les incluyan en las negociaciones", dijo.

Con respecto a las consultas que el jefe del Kremlin mantendrá este jueves con Kushner y Witkoff, el asesor de Putin aseguró que abordarán "todas las cuestiones relativas al logro de un arreglo pacífico" en Ucrania.

Los enviados del presidente de EE.UU., Donald Trump, viajaron a Moscú después de dos días de negociaciones tripartitas en Abu Dabi, que estuvieron centradas en una nueva arquitectura de seguridad para Europa y cuyo único resultado palpable fue un preacuerdo para un canje masivo de prisioneros de guerra.

Según la prensa ucraniana, la delegación rusa se negó a hablar en la ciudad emiratí de un posible alto el fuego, tanto energético como marítimo para la exportación de cereal, pese a que para Kiev la prioridad es cesar los combates.

A su vez, según medios estadounidenses, los emisarios de Trump han pedido a la parte rusa que presente una nueva propuesta de sistema de seguridad para el continente distinta a la que Moscú planteó a finales de 2021, meses antes del comienzo de la guerra, ya que -aducen- la situación geopolítica ha cambiado considerablemente.

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