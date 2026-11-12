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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 14:20

El papa afirma en Perú que "la violencia contra las mujeres sigue hiriendo a la humanidad"

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Lima, 12 nov (EFE).- El papa León XIV afirmó este jueves que "la violencia contra las mujeres, que podrían ser nuestras abuelas, madres, hermanas o hijas, sigue siendo una realidad que hiere a la humanidad entera", en el acto dedicado a los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, en la Plaza de Armas de Lima, durante su segundo día de visita al país andino.

Por EFE
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Ante unas 40.000 personas, el pontífice respondió a las cuestiones planteadas por representantes de la sociedad peruana sobre la discriminación cultural, el maltrato a las mujeres, los problemas familiares y los desafíos del mundo laboral y tecnológico.

"Es triste constatar que persiste una mentalidad machista, que se manifiesta en la ausencia del padre en la vida familiar, los abusos y la violencia hacia las mujeres", afirmó León XIV al citar a Benedicto XVI y recordó que el cristianismo proclama que hombres y mujeres poseen "igual dignidad y responsabilidad".

El papa reivindicó que la dignidad humana "también exige promover efectivamente la presencia, el respeto y la participación de las mujeres" y subrayó que su contribución "en todos los ámbitos de la sociedad y de la Iglesia es indispensable"

Por ello, León XIV lanzó un llamamiento no solo a los católicos, sino "a cada hombre y mujer de buena voluntad": "¡Valoremos a las mujeres! ¡Protejamos y respetemos a las niñas!".

El máximo jerarca de la Iglesia católica también defendió una mayor corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el ámbito familiar y advirtió que vivir en la diferencia "no justifica la desigualdad en la responsabilidad de las tareas domésticas, ni la subordinación de un cónyuge a otro".

"Debemos seguir trabajando para armonizar el rol del varón y de la mujer en las familias y afirmar que ambos son corresponsables en la construcción del futuro de la sociedad», añadió.

León XIV tuvo palabras de reconocimiento para las madres, tías y abuelas que, "muchas veces solas, afrontan numerosas dificultades para sacar adelante a sus hijos".

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