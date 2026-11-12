El papa encuentra "un Perú golpeado por pobreza, desigualdad y violencia", señalan obispos

"También encuentra un Perú (...) sofocado por la corrupción y la ilegalidad y herido por las divisiones que debilitan nuestra fraternidad", señaló el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y obispo de Lurín, Carlos García Camader, al inicio de la reunión.

García Camader añadió que, a pesar de ello, el pueblo peruano "no renuncia a la esperanza ni pierde su confianza en Dios".

Como obispo de la ciudad norteña de Chiclayo, León XIV integró la CEP hasta 2023, cuando fue llamado por el papa Francisco a Roma para que fuera el Prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina.

"Con inmensa alegría, profunda emoción y gratitud a Dios, tengo el honor de darle, en nombre de todos los obispos del Perú, la más cálida y fraterna bienvenida a esta tierra que usted conoce, ama y lleva entrañablemente en su corazón", le dijo García Camader al sumo pontífice al inicio del encuentro celebrado en el Palacio Arzobispal de Lima, ubicado en la Plaza de Armas de la capital peruana.

El presidente de la CEP aseguró que León XIV es recordado por los obispos peruanos "con gratitud por el privilegio de haber compartido el ministerio episcopal en nuestro Perú, de arenas, selvas y montañas iluminadas por la Cruz de Cristo".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El prelado peruano sostuvo que la CEP acoge su presencia "como una gracia de Dios y una oportunidad para renovar nuestra comunión" y que los obispos quieren "que sienta el abrazo de todos los obispos del Perú y el de toda la Iglesia peruana".

"En nombre de todos los obispos del Perú, le reitero nuestra obediencia, adhesión y afecto filial a usted y a su Ministerio Petrino. Bienvenido a casa, querido Santo Padre", concluyó García Camader.

Durante la reunión, el máximo jerarca de la Iglesia católica dirigió un discurso a los miembros de la CEP y luego concelebrará una liturgia en la capilla de San Juan Apóstol y Evangelista, ubicada de la Basílica Catedral de Lima.

Tras llegar a Lima, la víspera al atardecer, León XIV realizó un recorrido multitudinario desde el aeropuerto internacional, en el que se calcula que unas tres millones de personas le dieron la bienvenida y llegó al Palacio de Gobierno, en el centro histórico de Lima, para visitar a la presidenta Keiko Fujimori.

Al concluir esa actividad, el papa partió hacia el Gran Teatro Nacional, donde se celebró un nuevo encuentro con Fujimori y otras altas autoridades y representantes diplomáticos en el país.

"Puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria", aseveró el pontífice en el primer discurso de su visita a Perú, donde también recordó como los peruanos le hicieron sentir "uno de los suyos".

Posteriormente y antes de irse a dormir, León XIV salió al balcón de la Nunciatura para saludar a los miles de fieles concentrados para verlo, con los que bromeó y les dio la bendición.

Perú, a donde llegó por primera vez como misionero en 1985, es la tercera y última parada de la primera gira por América Latina de León XIV, quien durante seis días visitará las ciudades peruanas de Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo, su antigua diócesis como obispo.