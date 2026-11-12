El papa pide a la Iglesia de Perú que esté dispuesta a pedir perdón por heridas que causó

El papa dio las indicaciones para "ser Iglesia y para construir la civilización del amor cimentada realmente en el bien común".

El papa no indicó cuáles son las heridas a las que se refería, pero en el discurso a los obispos con el que inició su jornada recordó los abusos por parte del clero.

"Necesita una Iglesia que, abrazada a la Cruz, también sepa afrontar los conflictos con caridad y valentía, con la fe de que en Cristo siempre se puede recomenzar y encontrar unidad", les dijo al papa a los religiosos del país.

También el pontífice nacido en Chicago, en Estados Unidos, pero también con nacionalidad peruana, aseguró que es una urgencia real el deber de "cultivar los valores del diálogo y la fraternidad, y evitando cualquier polarización que sea causa de división".

"La paz inicia siempre aquí y ahora y depende de nuestro modo de comportarnos, de mirarnos, de respetarnos y de escucharnos", agregó.

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Puntualizó que es necesario que la unidad se construya en la Iglesia para después "difundirla en las comunidades y en los distintos ámbitos de la vida social y política".

Los animó también a "saber escuchar con apertura incluso lo que no coincide con la propia percepción, acogiendo el dolor del otro sin juzgarlo y dejándose tocar por su historia", y exhorto "a dar un testimonio creíble y alegre" y de "escucha y cercanía".