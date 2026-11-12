El papa pide a los obispos de Perú que ayuden a sanar las heridas que dividen la sociedad

"Gracias a Dios estoy aquí", dijo el papa al recordar bromeando que muchos pensaban que no iba a venir por su operación en que le extirparon por un cáncer pulmonar el pasado 13 de octubre.

Después realizó una reflexión tomando como ejemplo el 'Camino del Inca' y de sus dificultades y "que no fue construido para que los caminantes se quedaran contemplando sus grandiosos paisajes, sino para llegar a todo el Tawantinsuyu".

Y en ese camino, indicó el papa, explicó que la Iglesia católica encuentra "dificultades pastorales, divisiones sociales, incomprensiones y decisiones que pueden resultar dolorosas".

Pero señaló que santos como Santo Toribio de Mongrovejo, el arzobispo español cuya vida y dedicación fue ejemplo para la Iglesia de este país, a comprender que la caridad pastoral no consiste en "evitar los problemas sino en permanecer fieles a Cristo y procurar el mayor bien posible a las personas".

El pontífice estadounidense pero con nacionalidad peruana, después de haber pasado más de 20 años en el país como misionero y obispos después de Chiclayo, se refirió a los diferentes santos para ponerlos como ejemplo sobre su misión como el dedicarse "especialmente a quienes viven en las periferias humanas y geográficas".

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"Nuestra misión como obispos nos pide ser constructores de puentes, favorecer el diálogo, educar para el encuentro y ayudar a sanar las heridas que dividen a la sociedad peruana", les indicó el papa

Y agregó: "Ninguna Iglesia particular debería vivir su misión como si fuera ajena a la de las demás. En y desde la comunión, el obispo será instrumento para impedir que las polarizaciones sociales o políticas debiliten su misión profética y evangelizadora".

También les destacó que "el obispo ha de abrir el corazón al Perú de hoy".

"El Perú de hoy necesita pastores capaces de escuchar las preguntas de su tiempo, e iluminarlo con la claridad del Evangelio, para acompañar a las familias, sostener a los jóvenes, defender la vida y la dignidad de cada persona, favorecer la justicia y comprometerse con la custodia de la creación, ayudando, particularmente, a quienes sufren la pobreza, la exclusión, la corrupción, la violencia y la falta de oportunidades", les señaló.

Y se despidió con tres invitaciones a los obispos: "no dejen de caminar con este pueblo", "no dejemos de caminar juntos" y no dejemos de abrir el corazón (...) a los hermanos, para que se sanen las divisiones; y a su pueblo, para que encuentre en ustedes al padre obispo cercano".