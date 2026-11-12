El papa pide a los obispos peruanos que respondan a los abusos con justicia y reparación

El papa citó los santos peruanos como Martín de Porres y san Juan Macías para indicar que "nos enseñan, desde su humildad, a reconocer a Cristo en los más pequeños" y que "de estos santos aprendemos también que la caridad comienza con un gesto sencillo, una escucha atenta y nos recuerdan que ninguna persona puede ser medida por su prestigio, su origen o su posición social".

Y ante ello, el papa quiso referirse, dijo: "a una realidad que nos ha causado tanto dolor: los abusos perpetrados por miembros del clero o en el contexto eclesial", en la que es la primera mención a este crimen durante su gira en Suramérica.

"Hemos de responder como lo haría Jesús, con la verdad, la justicia, el perdón, la reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos", aseveró´.

La Iglesia peruana no ha realizado informes sobre el alcance de los casos de pederastia en la Iglesia por lo no que no se conocen cifras a pesar de años de escándalos que han sacudido a la Iglesia peruana.

El más sonado fue el del Sodalicio de Vida Cristiana, una organización religiosa fundada en Perú y disuelta por el papa Francisco en enero de 2025 tras las investigaciones sobre abusos sexuales, físicos, psicológicos y económicos.

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El papa tiene previsto, como hizo en Argentina, una reunión en Lima con víctimas de abusos que podría ocurrir hoy aunque se desconoce quienes son las personas qué participarán y tampoco se ha aclarado por parte de la Conferencia Episcopal italiana quien las eligió.

Mientras que según una base de datos presentada por la organización estadounidense Bishop Accountability, al menos 77 sacerdotes, religiosos y laicos consagrados de la Iglesia católica peruana han sido señalados públicamente por presuntos abusos sexuales a menores durante las últimas décadas.

El Vaticano acumula ya más de cien denuncias recibidas por abusos cometidos en el disuelto Sodalicio, explicó el comisario de la Santa Sede a cargo de las investigaciones y de liquidar esta organización y otras anexas a ella para indemnizar a las víctimas.

El Sodalicio reportaba hasta abril de 2025 haber indemnizado 98 casos de abusos por un valor de cerca de 6,5 millones de dólares, de elos 37 por abusos sexuales, entre los que había 20 a adultos y 17 a menores de entre 11 y 17 años, mientras que otros 61 abusos eran de carácter físico, psicológico, de autoridad o por incumplimiento grave del código de conducta interno.