El papa se reunió en Perú con seis personas víctimas de abusos, algunas del Sodalicio

La reunión se produjo poco después de las 16:30 horas (21:30 GMT) y tras un breve saludo en la capilla de la nunciatura, el papa se reunió con cada uno de ellos personalmente, escuchando sus historias de sufrimiento y su dolor, explicó una breve nota del Vaticano.

Con ellos reflexionó, "sobre cómo fomentar un cambio de mentalidad a través de la escucha a las víctimas, la búsqueda de la verdad, los procesos de sanación y el compromiso con la creación de entornos seguros".

"Al final, al despedirse, el papa les agradeció el valioso testimonio que habían dado, expresando su cercanía hacia ellos y hacia todas aquellas víctimas de abusos con las que no había sido posible reunirse", añadió la nota y al final el pontífice impartió "su bendición a los presentes".

El papa León XVI había pidió este jueves a los obispos peruanos que respondan a los abusos "con la verdad, la justicia, el perdón, la reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos", durante su discurso en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima en la segunda jornada de su visita al país.

La Iglesia peruana no ha realizado informes sobre el alcance de los casos de pederastia en la Iglesia por lo que no se conocen cifras a pesar de años de escándalos que han sacudido a la Iglesia peruana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El más sonado fue el del Sodalicio de Vida Cristiana, una organización religiosa fundada en Perú y disuelta por el papa Francisco en enero de 2025 tras las investigaciones sobre abusos sexuales, físicos, psicológicos y económicos.

Se desconoce quienes son las personas qué participarán y tampoco se ha aclarado por parte de la Conferencia Episcopal italiana quien las eligió.

Según una base de datos presentada por la organización estadounidense Bishop Accountability, al menos 77 sacerdotes, religiosos y laicos consagrados de la Iglesia católica peruana han sido señalados públicamente por presuntos abusos sexuales a menores durante las últimas décadas.

El Vaticano acumula ya más de cien denuncias recibidas por abusos cometidos en el disuelto Sodalicio, explicó el comisario de la Santa Sede a cargo de las investigaciones y de liquidar esta organización y otras anexas a ella para indemnizar a las víctimas.

El Sodalicio reportaba hasta abril de 2025 haber indemnizado 98 casos de abusos por un valor de cerca de 6,5 millones de dólares, de los 37 por abusos sexuales, entre los que había 20 a adultos y 17 a menores de entre 11 y 17 años, mientras que otros 61 abusos eran de carácter físico, psicológico, de autoridad o por incumplimiento grave del código de conducta interno.