ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
El Observador en ABC
ABC Cardinal AM de 20:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
38º
undefined 2026-11-13
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
25º
Máx
32º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
29º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
12 de noviembre de 2026 - 20:05

El papa se reunió en Perú con seis personas víctimas de abusos, algunas del Sodalicio

Imagen sin descripción

Lima, 12 nov (EFE).- El papa León XIV se reunió este jueves en la Nunciatura de Lima durante más de una hora con seis personas que sufrieron abusos por parte de miembros del clero y de instituciones eclesiásticas del país, algunas de las cuales pertenecieron en el pasado a grupos vinculados al disuelto Sodalicio de Vida Cristiana, informó el Vaticano.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La reunión se produjo poco después de las 16:30 horas (21:30 GMT) y tras un breve saludo en la capilla de la nunciatura, el papa se reunió con cada uno de ellos personalmente, escuchando sus historias de sufrimiento y su dolor, explicó una breve nota del Vaticano.

Con ellos reflexionó, "sobre cómo fomentar un cambio de mentalidad a través de la escucha a las víctimas, la búsqueda de la verdad, los procesos de sanación y el compromiso con la creación de entornos seguros".

"Al final, al despedirse, el papa les agradeció el valioso testimonio que habían dado, expresando su cercanía hacia ellos y hacia todas aquellas víctimas de abusos con las que no había sido posible reunirse", añadió la nota y al final el pontífice impartió "su bendición a los presentes".

El papa León XVI había pidió este jueves a los obispos peruanos que respondan a los abusos "con la verdad, la justicia, el perdón, la reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos", durante su discurso en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima en la segunda jornada de su visita al país.

La Iglesia peruana no ha realizado informes sobre el alcance de los casos de pederastia en la Iglesia por lo que no se conocen cifras a pesar de años de escándalos que han sacudido a la Iglesia peruana.

El más sonado fue el del Sodalicio de Vida Cristiana, una organización religiosa fundada en Perú y disuelta por el papa Francisco en enero de 2025 tras las investigaciones sobre abusos sexuales, físicos, psicológicos y económicos.

Se desconoce quienes son las personas qué participarán y tampoco se ha aclarado por parte de la Conferencia Episcopal italiana quien las eligió.

Según una base de datos presentada por la organización estadounidense Bishop Accountability, al menos 77 sacerdotes, religiosos y laicos consagrados de la Iglesia católica peruana han sido señalados públicamente por presuntos abusos sexuales a menores durante las últimas décadas.

El Vaticano acumula ya más de cien denuncias recibidas por abusos cometidos en el disuelto Sodalicio, explicó el comisario de la Santa Sede a cargo de las investigaciones y de liquidar esta organización y otras anexas a ella para indemnizar a las víctimas.

El Sodalicio reportaba hasta abril de 2025 haber indemnizado 98 casos de abusos por un valor de cerca de 6,5 millones de dólares, de los 37 por abusos sexuales, entre los que había 20 a adultos y 17 a menores de entre 11 y 17 años, mientras que otros 61 abusos eran de carácter físico, psicológico, de autoridad o por incumplimiento grave del código de conducta interno.

Lo
más leído
del día

01
Política
Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez
Ver más
02
Nacionales
Un paraguayo entre las víctimas fatales del desplome de un jet privado en Palm Beach
Ver más
03
Economía
¿IPS recuperará todos sus fondos de Ueno Bank? Esto confirmó hoy el BCP
Ver más
04
Nacionales
Ueno: juez frena disolución conyugal de Liana Caballero, ex titular interina del BCP
Ver más
05
Nacionales
Caso Ueno: el considerado “segundo” de Miguel Vázquez se entregó a la Fiscalía
Ver más

Te puede interesar