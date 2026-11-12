El peruano Edgard Rimaycuna, de monaguillo a secretario y confidente del papa León XIV

Rimaycuna (1989) nació y se crió en Chiclayo, donde el papa fue obispo durante ocho años, y gracias a una relación que se forjó hace más de una década en el norte de Perú, no se ha separado de León XIV ni en los viajes que ha realizado hasta ahora ni en su operación de cáncer de pulmón realizada en octubre.

Desde el Seminario de Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo, donde estudió Rimaycuna, el formador Marcos Ballena explica a EFE que el secretario del papa tuvo una vocación temprana y una inteligencia y discreción que convencieron a Prevost para mantenerle a su lado.

Relata que, de niño y adolescente, Rimaycuna fue monaguillo en la Parroquia San José Obrero, ubicada en distrito de La Victoria, de Chiclayo, y participó varias veces en jornadas vocacionales.

Siempre fue gran estudiante e ingresó en el seminario en 2006, con 17 años, y en su etapa final de formación conoció al entonces obispo Robert Prevost y, de n hecho, la primera ordenación de sacerdotes que presidió el ahora papa fue la del que sería su secretario.

Ballena recuerda que, una vez al mes, el obispo se trasladaba a este centro para reunirse con los jóvenes sacerdotes y en estos encuentros conoció en profundidad a Rimaycuna.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Más adelante, en 2017, el joven sacerdote se convirtió en vicario parroquial en la catedral de Chiclayo, un puesto que le acercó aún más a León XIV, quien le preguntó cuáles quería que fueran sus próximos pasos y Rimaycuna le contestó que le gustaría estudiar las Sagradas Escrituras, así que Prevost le mandó al Pontificio Instituto Bíblico de Roma.

"Una vez que terminó ya lo trajo de nuevo a ser su secretario", señala Ballena.

Jasson Sempértegui, compañero del seminario de Rimaycuna, explica a EFE que, mientras estuvo en Roma tres años, Prevost no tuvo secretario oficial en Chiclayo, porque se trata de un rol que implica "amistad, confianza y discreción", por lo que es "muy complejo de escoger".

En cuanto regresó, el papa le propuso convertirse en su secretario personal y acompañarle en sus últimos años en Chiclayo, "por ser inteligente, por tener esa cabeza organizada y también por esas virtudes humanas y espirituales", indica Ballena.

"Comparten cosas en común, a los dos les gusta viajar, la tecnología y los autos, también ambos son discretos y tienen un poco de timidez", indica Sempértegui, sacerdote de la diócesis, al añadir que los dos son "muy pragmáticos".

En 2023, el papa Francisco propone a Prevost como prefecto del Dicasterio de los Obispos y con pena se despide de su querido Chiclayo, aunque su vínculo con Rimaycuna no se rompe, pues a los pocos meses de estar en Roma, le propone de nuevo ser su secretario.

Lo mismo hizo al ser nombrado papa, Ballena cuenta que, antes de salir al balcón de la Plaza de San Pedro, hizo llamar al joven chiclayano para que le acompañara en ese momento histórico.

Entre anécdotas de Rimaycuna, Ballena reproduce el saludo del papa a la Diócesis de Chiclayo en la televisión de la cálida sala común donde varios sacerdotes y seminaristas vieron ojipláticos como su obispo se convertía en papa, el mismo que hacía apenas tres años jugaba al tenis de vez en cuando en la pista de asfalto del seminario.

Su compañero y amigo Sempertegui opina que Rimaycuna cumple muy bien el rol de secretario del papa porque realmente tiene una profunda consideración por Prevost mucho antes de ser pontífice, ya que desde muy joven encontró en él una suerte de "padre espiritual".

Ballena señala que Rimaycuna vuelve siempre a Chiclayo en sus vacaciones, y hasta el año pasado se prestaba a colaborar en su parroquia de toda la vida, pero desde que es secretario del papa ya no es tan fácil porque se ha vuelto una figura pública en esta soleada ciudad, a la que ahora volverá junto al papa el 13 de noviembre como parte de su visita a Perú.