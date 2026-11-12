El petróleo de Texas abre sin cambios tras decir Trump que no necesita un acuerdo con Irán

A las 09:00 hora local (14.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en EE.UU., sumaban 0,02 dólares al cierre anterior.

"No necesitamos un acuerdo con Irán. Esos tiempos ya pasaron. ¡Tenemos su dinero, cientos de miles de millones de dólares, y tenemos su estrecho!", aseguró Trump en una publicación en su red social, Truth Social.

El mercado del petróleo lleva días sumido en el optimismo a la espera de que la derrota de los republicanos en las urnas pudiera ayudar a rebajar las tensiones con la República Islámica y alcanzar un acuerdo.

El propio mandatario reconoció que parte de la victoria de los demócratas fue porque a sus votantes "no les gustó la guerra" ni la subida de los combustibles.

Al inicio de esta semana, sin embargo, Trump afirmó que la guerra estaba "prácticamente terminada en el plano militar", tras reunirse en Washington con el primer ministro y titular de Exteriores de Catar, Mohamed bin Abderrahmán Al Thani, mediador en el conflicto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente compareció por sorpresa en la Casa Blanca donde aseguró que Irán estaba "militarmente, prácticamente acabado", aunque advirtió de que Estados Unidos está preparado para volver a atacar.