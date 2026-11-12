El petróleo de Texas sube un 2,55 % al alejarse la posibilidad de un acuerdo EEUU-Irán

Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 2,21 dólares respecto al cierre anterior.

Trump afirmó este jueves que su país ya no necesita un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Irán y pidió al vicepresidente JD Vance que se enfoque en investigar la "corrupción" doméstica tras reportes de que su "número dos" considera retomar el diálogo con Teherán.

Vance estaría considerando mantener conversaciones presenciales con funcionarios iraníes para relanzar un proceso de paz estancado, según dijeron varias fuentes a The Wall Street Journal.

La guerra iniciada por EE.UU. e Israel contra la República Islámica hace más de ocho meses ha interrumpido cadenas de suministro y disparado los precios de los combustibles, y además, ha sido una de las razones de la aplastante derrota republicana en las elecciones de medio mandato del pasado 3 de noviembre.

El WTI bajó a principios de esta semana después de que Trump dijera que la guerra con Irán estaba "prácticamente terminada en el plano militar" y calificara de "muy improbable" un nuevo ataque a gran escala contra la nación persa.

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Andy Lipow, presidente de Lipow Oil Associates, dijo a CNBC que "es posible que Trump piense que el bloqueo económico a Irán los obligará a negociar con Estados Unidos o, de lo contrario, provocará un cambio de régimen a medida que la economía iraní colapse".

"Los iraníes podrían tener otras ideas y continuar atacando la infraestructura de Oriente Medio, lo que resultaría en precios más altos y obligaría al presidente a sentarse a la mesa de negociaciones", apuntó.

En el plano doméstico, las reservas comerciales de crudo aumentaron en 4,7 millones de barriles la semana pasada, hasta los 414,4 millones de barriles, según la Administración de Información Energética.