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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 10:50

El Pompidou redescubre a la pintora Séraphine de Senlis, de sirvienta a artista mundial

Imagen sin descripción

París, 12 nov (EFE).- El centro Pompidou-Metz acoge una exposición monográfica dedicada a la artista Séraphine Louis, más conocida como Séraphine de Senlis, y que reúne casi la totalidad de su obra reconsiderando la posición que ocupa en la historia del arte esta artista autodidacta especializada en la pintura de naturaleza.

Por EFE
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'Séraphine Louis, De Senlis et sans rivale' (Séraphine Louis, De Senlis e inigualable), abierta al público hasta el 12 de abril de 2027, explora su trayectoria desde sus modestos inicios hasta lograr reconocimiento internacional poco antes de su fallecimiento, en 1942, a través de un estudio biográfico y científico inédito.

Su vida fue inmortalizada en la película 'Séraphine' (2008), de Martin Provost, protagonizada por Yolande Moreau, que ganó siete premios César de la Academia de Cine Francesa.

Nacida en 1864 y huérfana desde los siete años, comienza a trabajar como sirvienta mientras sigue su pasión por la pintura.

Durante su trabajo como empleada doméstica en Senlis (norte de Francia) fue cuando conoció al coleccionista y crítico alemán Wilhelm Uhde, quien descubre su talento y le compra numerosos cuadros.

Sin embargo, la Primera Guerra Mundial separó los caminos de la artista y su mecenas, que volvieron a encontrarse pasados los años bélicos para que Uhde tomara la decisión de promover y sostener materialmente su obra.

La artista pasó los diez últimos años de su vida ingresada en un hospital psiquiátrico, donde dejó de pintar, gravemente afectada por la destrucción durante los tiempos de guerra. Su obra saltó a nivel internacional especialmente tras su fallecimiento.

La exposición supera el mito romántico y trágico de la "artista maldita" para destacar su determinación y genialidad, según los organizadores de la muestra.

"El público siente con gran intensidad la necesidad de una historia del arte menos hierática, más permeable, más abierta a los artistas que han trabajado desde espacios de fragilidad, aislamiento o libertad", destacó la directora del Centro Pompidou-Metz, Chiara Parisi.

La muestra, según el Pompidou-Metz (situado en esta ciudad del noreste de Francia), aleja a De Senlis de grupos como los 'Pintores del Sagrado Corazón' o tendencias artísticas como el 'arte naïf' para situarla en el corazón de la modernidad artística y en diálogo con las vanguardias.

Sus más de 80 obras muestran la magnitud de su contribución a la historia del arte gracias a sus convergencias con las vanguardias históricas y su forma de desarrollar la pintura.

Un ejemplo de ello son las seis grandes telas que se pueden apreciar en la exposición. Un formato que estaba reservado tradicionalmente a la pintura histórica y que ella utilizó para plasmar la naturaleza.

Su obra se adelanta a las reflexiones contemporáneas en torno al ecofeminismo al celebrar la naturaleza como una forma de resistencia y de libertad interior, según el museo.

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