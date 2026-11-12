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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 15:25

El presidente de Gambia, Adama Barrow, ve autorizada su candidatura a un tercer mandato

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Nairobi, 12 nov (EFE).- La Comisión Electoral Independiente (IEC) de Gambia aprobó este jueves las candidaturas del actual presidente del país, Adama Barrow, y de dos de sus principales rivales opositores para competir en las presidenciales del 5 de diciembre.

Por EFE
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El organismo informó en un comunicado que Barrow —que postula por el Partido Nacional del Pueblo (NPP) en busca de un tercer mandato— completó todos los requisitos legales y de avales sin documentación pendiente.

También recibieron luz verde el líder del Partido Democrático Unido (UDP), Ousainou Darboe, y el candidato del movimiento Unidos, Talib Ahmed Bensouda.

En total, la IEC recibió 18 solicitudes de nominación de los 27 aspirantes iniciales, después de que nueve se retiraran antes de presentar sus papeles, entre ellos el Partido Democrático y varios postulantes independientes.

Otros aspirantes mantienen sus candidaturas en suspenso a la espera de subsanar deficiencias antes del cierre del plazo de correcciones el 14 de noviembre, principalmente por no alcanzar el mínimo exigido de firmas de votantes registrados o tener pendiente la verificación de sus certificados de estudios secundarios.

Entre los candidatos que deben completar avales figuran el independiente Bakary K. Badjie (al que le faltan 2.310 firmas a nivel nacional), Kebba Bojang, del Partido Democrático Nacional (1.914 firmas), Ibrahima Tabora Manneh, del Partido Alianza Popular (1.507 firmas), y el aspirante de la Alianza de Ciudadanos Progresistas (1.040), Modou Lamin Sima.

Por su parte, la solicitud del Partido Laborista de Gambia quedó sin procesar después de que su aspirante reconociera públicamente tener doble nacionalidad, además de tener pendiente la verificación de su título escolar.

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