ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
34º
Ahora
ver más
34º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
25º
Máx
32º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
29º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
12 de noviembre de 2026 - 16:10

El presidente de Panamá se reunirá con Carlos III en Reino Unido para impulsar cooperación

Imagen sin descripción

Ciudad de Panamá, 12 nov (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, será recibido el próximo 3 de diciembre por el rey Carlos III, en el marco de una visita al Reino Unidos para impulsar la cooperación en comercio, economía, inversión, seguridad, educación y cultura, informó este jueves el Gobierno panameño.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Será la primera vez que un mandatario panameño sea recibido por el monarca británico en el Reino Unido, "lo que abrirá una nueva etapa en las buenas relaciones diplomáticas entre ambas naciones", indicó un comunicado oficial, que precisó que el embajador británico, Greg Houston, entregó formalmente la invitación a la audiencia real.

"No hemos tenido mejor relación en el tiempo con el Reino Unido como ahora. Aprecio mucho el interés por nuestra agenda y nuestros proyectos en Panamá. Este encuentro marcará un antes y un después en las relaciones entre el Reino Unido y Panamá”, expresó Mulino al embajador Houston en una reunión este jueves.

La agenda de la audiencia con Carlos III abarcará los proyectos que impulsa Panamá, incluidos los del Canal (nuevos puertos y un gasoducto), "el interés de empresas británicas en aprovechar las ventajas logísticas y de conectividad aérea" que ofrece Panamá, y asuntos como el cambio climático.

Mulino indicó que en su encuentro con el monarca británico lo acompañará una delegación de empresarios panameños, para que establezcan las conexiones con sus pares del Reino Unido y explorar nuevas oportunidades de inversión y negocios en Panamá.

Además del encuentro con Carlos III, la agenda del presidente panameño establece "otras reuniones oficiales y con los presidentes ejecutivos de grandes empresas del Reino Unido, entre ellas British Airways, con el fin de explorar nuevas oportunidades con Panamá".

El Reino Unido "busca potenciar su programa de cooperación con Panamá y explorar nuevas oportunidades de inversión", afirmó la información oficial, que precisó que "uno de los proyectos que se plantearán en esta visita será el apoyo a los proyectos de construcción de escuelas, en especial en las áreas afectadas" por el terremoto de magnitud 7,7 del pasado 9 de octubre.

El potente sismo en mención afectó especialmente a zonas rurales del Pacífico panameño, causó tres muertes y cuantiosos daños materiales.

Lo
más leído
del día

01
Política
Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez
Ver más
02
Policiales
Ueno: detienen a Holger Insfrán, superintendente de Bancos
Ver más
03
Economía
¿IPS recuperará todos sus fondos de Ueno Bank? Esto confirmó hoy el BCP
Ver más
04
Nacionales
Tadeo Rojas pagó más de G. 26.300 millones a proveedor amigo de Santi en plena crisis de Ueno
Ver más
05
Nacionales
Caso Ueno: el considerado “segundo” de Miguel Vázquez se entregó a la Fiscalía
Ver más

Te puede interesar