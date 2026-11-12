El presidente de Panamá se reunirá con Carlos III en Reino Unido para impulsar cooperación

Será la primera vez que un mandatario panameño sea recibido por el monarca británico en el Reino Unido, "lo que abrirá una nueva etapa en las buenas relaciones diplomáticas entre ambas naciones", indicó un comunicado oficial, que precisó que el embajador británico, Greg Houston, entregó formalmente la invitación a la audiencia real.

"No hemos tenido mejor relación en el tiempo con el Reino Unido como ahora. Aprecio mucho el interés por nuestra agenda y nuestros proyectos en Panamá. Este encuentro marcará un antes y un después en las relaciones entre el Reino Unido y Panamá”, expresó Mulino al embajador Houston en una reunión este jueves.

La agenda de la audiencia con Carlos III abarcará los proyectos que impulsa Panamá, incluidos los del Canal (nuevos puertos y un gasoducto), "el interés de empresas británicas en aprovechar las ventajas logísticas y de conectividad aérea" que ofrece Panamá, y asuntos como el cambio climático.

Mulino indicó que en su encuentro con el monarca británico lo acompañará una delegación de empresarios panameños, para que establezcan las conexiones con sus pares del Reino Unido y explorar nuevas oportunidades de inversión y negocios en Panamá.

Además del encuentro con Carlos III, la agenda del presidente panameño establece "otras reuniones oficiales y con los presidentes ejecutivos de grandes empresas del Reino Unido, entre ellas British Airways, con el fin de explorar nuevas oportunidades con Panamá".

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El Reino Unido "busca potenciar su programa de cooperación con Panamá y explorar nuevas oportunidades de inversión", afirmó la información oficial, que precisó que "uno de los proyectos que se plantearán en esta visita será el apoyo a los proyectos de construcción de escuelas, en especial en las áreas afectadas" por el terremoto de magnitud 7,7 del pasado 9 de octubre.

El potente sismo en mención afectó especialmente a zonas rurales del Pacífico panameño, causó tres muertes y cuantiosos daños materiales.