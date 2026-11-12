ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
36º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.010
Venta
6.370
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
12 de noviembre de 2026 - 10:40

El presidente de Paraguay promete "cero impunidad y cero privilegios" en caso de Ueno bank

Imagen sin descripción

Asunción, 12 nov (EFE).- El nuevo gobernante de Paraguay, Pedro Alliana, prometió este jueves "cero impunidad y cero privilegios" en el caso del intervenido Ueno bank, que salpicó al ahora exmandatario Santiago Peña, y prometió colaborar con la Justicia tras el registro, ordenado por fiscales, de la residencia presidencial.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"El Gobierno, encabezado por el presidente Pedro Alliana, garantiza plena colaboración con la Justicia y respeto absoluto a la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial en el marco del allanamiento a Mburuvicha Róga (como se conoce a la residencia presidencial en idioma guaraní)", comunicó la Presidencia de Paraguay en sus redes.

Además, advirtió de que habrá "cero impunidad y cero privilegios".

"Nadie está por encima de la ley. El Ejecutivo seguirá trabajando para que se esclarezcan los hechos y para que los ahorristas de Ueno Bank sigan cobrando", agregó el mensaje oficial.

Los fiscales ordenaron este jueves una operación de registro de la residencia presidencial de Paraguay, ocupada hasta el viernes pasado por Peña, destituido ese mismo día en un juicio político por el Senado tras el escándalo por la intervención de Ueno bank.

Hasta la residencia asignada al jefe del Ejecutivo, conocida como Mburuvicha Róga (casa del líder, en idioma guaraní), llegó un equipo de la Fiscalía como parte de la investigación contra el expresidente Peña y el extitular del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo, ambos enviados a prisión preventiva mientras avanza el proceso.

Este jueves, también en otro allanamiento, fue detenido en su residencia el superintendente de Bancos de Paraguay, Holger Insfrán, cuya entidad, dependiente del BCP, tiene como misión la fiscalización y regulación de las entidades del sistema financiero local.

Peña fue destituido el pasado 6 de noviembre, tres días después de que se conociera el comienzo de un proceso de resolución contra Ueno, un banco que contaba con 2,94 millones de clientes, según su página web, y en el que distintas entidades públicas, entre ellas cajas de previsión, depositaron millonarios fondos durante la gestión del exmandatario.

Los fiscales han imputado a Peña por presunta lesión de confianza, como instigador, y por administración en provecho propio, en calidad de autor, por lo que un juez ordenó su prisión preventiva.

Carvallo, quien presidió la Financiera Ueno, de la que nació Ueno bank, antes de ser nombrado en 2023 titular del Banco Central, es acusado por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, en calidad de autor.

Lo
más leído
del día

01
Política
Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez
Ver más
02
Policiales
Ueno: detienen a Holger Insfrán, superintendente de Bancos
Ver más
03
Nacionales
Tadeo Rojas pagó más de G. 26.300 millones a proveedor amigo de Santi en plena crisis de Ueno
Ver más
04
Clima
Tormentas en Paraguay: amplían alerta de “tiempo severo” a 5 departamentos
Ver más
05
Clima
Clima en Paraguay: ¿Dónde habrá lluvias y tormentas este jueves?
Ver más

Te puede interesar