El presidente de Paraguay promete "cero impunidad y cero privilegios" en caso de Ueno bank

"El Gobierno, encabezado por el presidente Pedro Alliana, garantiza plena colaboración con la Justicia y respeto absoluto a la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial en el marco del allanamiento a Mburuvicha Róga (como se conoce a la residencia presidencial en idioma guaraní)", comunicó la Presidencia de Paraguay en sus redes.

Además, advirtió de que habrá "cero impunidad y cero privilegios".

"Nadie está por encima de la ley. El Ejecutivo seguirá trabajando para que se esclarezcan los hechos y para que los ahorristas de Ueno Bank sigan cobrando", agregó el mensaje oficial.

Los fiscales ordenaron este jueves una operación de registro de la residencia presidencial de Paraguay, ocupada hasta el viernes pasado por Peña, destituido ese mismo día en un juicio político por el Senado tras el escándalo por la intervención de Ueno bank.

Hasta la residencia asignada al jefe del Ejecutivo, conocida como Mburuvicha Róga (casa del líder, en idioma guaraní), llegó un equipo de la Fiscalía como parte de la investigación contra el expresidente Peña y el extitular del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo, ambos enviados a prisión preventiva mientras avanza el proceso.

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Este jueves, también en otro allanamiento, fue detenido en su residencia el superintendente de Bancos de Paraguay, Holger Insfrán, cuya entidad, dependiente del BCP, tiene como misión la fiscalización y regulación de las entidades del sistema financiero local.

Peña fue destituido el pasado 6 de noviembre, tres días después de que se conociera el comienzo de un proceso de resolución contra Ueno, un banco que contaba con 2,94 millones de clientes, según su página web, y en el que distintas entidades públicas, entre ellas cajas de previsión, depositaron millonarios fondos durante la gestión del exmandatario.

Los fiscales han imputado a Peña por presunta lesión de confianza, como instigador, y por administración en provecho propio, en calidad de autor, por lo que un juez ordenó su prisión preventiva.

Carvallo, quien presidió la Financiera Ueno, de la que nació Ueno bank, antes de ser nombrado en 2023 titular del Banco Central, es acusado por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, en calidad de autor.