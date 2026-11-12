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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 12:25

El relator de la ONU celebra la conmutación de todas las penas de muerte en California

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Ginebra, 12 nov (EFE).- El relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz, celebró la reciente decisión del gobernador de California (Estados Unidos), Gavin Newsom, de conmutar las sentencias de los 548 reclusos del estado en el corredor de la muerte por cadena perpetua.

Por EFE
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"Con la decisión del gobernador, California se aleja de una práctica incompatible con la prohibición de la tortura y con la protección de la dignidad humana", indicó el experto de Naciones Unidas en un comunicado.

También instó a las autoridades federales y a los demás estados de Estados Unidos que mantienen la pena capital a suspender las ejecuciones y abolir la pena de muerte tanto en la práctica como en la legislación.

El 5 de noviembre Newsom anunció que conmutaría todas las condenas a muerte vigentes en California por penas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El anuncio se produjo semanas después de la ejecución fallida en Tennessee de Christa Pike, la mujer que sobrevivió a dos dosis de inyección letal.

El gobernador estableció una moratoria a las ejecuciones en el estado en marzo de 2019, poco después de llegar al cargo, aunque la última ejecución fue en 2006.

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