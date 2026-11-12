El temporal Charles deja centenares de inundaciones y 380 vuelos cancelados en Portugal

La Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) contabilizó hasta las 18.00 horas (misma hora GMT) del miércoles 1.630 avisos en el continente, entre ellos 881 inundaciones, 203 caídas de árboles, 133 caídas de estructuras y 100 deslizamientos o desprendimientos. Su comandante nacional, Mário Silvestre, informó de que una persona recibió asistencia y cuatro fueron evacuadas.

El área metropolitana de Lisboa, la península de Setúbal, al sur de la capital, y el Algarve, en el extremo meridional del país, fueron las zonas más afectadas. El dispositivo movilizó a 6.669 efectivos con más de 2.000 vehículos y otros medios terrestres. Las autoridades activaron 34 planes municipales de emergencia y dos distritales.

En Lisboa, los bomberos municipales registraron 275 avisos hasta las 16.30 horas del miércoles, principalmente por inundaciones. El agua dejó coches parcialmente sumergidos junto a la estación de Oriente, uno de los principales nudos de transporte de la capital.

En Camarate, en el vecino municipio de Loures, quedaron anegadas las plantas bajas y los sótanos de varios edificios del barrio de São Francisco, junto al aeropuerto.

En Palmela, en la península de Setúbal, doce personas tuvieron que dejar sus viviendas por filtraciones de agua a través de los tejados y fueron realojadas, según el Ayuntamiento. En Alcácer do Sal, más al sur, Protección Civil pidió a diez vecinos del barrio de Graça que abandonaran sus casas por precaución.

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La Guardia Nacional Republicana informó a las 18.00 de restricciones en ocho vías, con cortes en ambos sentidos cerca de Setúbal y en Pinhal Novo, entre otros puntos.

En el Algarve, Protección Civil de Albufeira contabilizó 48 avisos hasta las 18.00, sobre todo por pequeñas inundaciones y caídas de árboles. En la sierra de Monchique, también en el sur, se registraron rachas de viento de hasta 123 kilómetros por hora.

Charles golpeó primero el archipiélago atlántico de Madeira, donde el servicio regional de Protección Civil contabilizó más de 320 avisos hasta las 18.40 del miércoles, entre ellos 88 deslizamientos y desprendimientos y 50 caídas de árboles. Funchal, la capital regional, fue el municipio más afectado, con 95 avisos, seguido de Santa Cruz (78), Machico (43) y Câmara de Lobos (42).

En São Roque, en Funchal, el desbordamiento de un arroyo arrastró cuatro coches y dejó a un hombre atrapado entre los escombros de un garaje, de donde fue rescatado con vida. En Serra d’Água, en el municipio de Ribeira Brava, el agua inundó la casa de una familia. Otras quedaron aisladas durante varias horas al quedar intransitable la carretera.

El balance de la gestora aeroportuaria ANA hasta las 18.30 del miércoles suma 380 cancelaciones entre las decididas de antemano y las registradas durante la jornada. Lisboa concentró 325 de las 565 llegadas y salidas programadas. En Madeira se cancelaron 25, en Faro 18 y en Oporto 12. El temporal también provocó suspensiones de servicios de autobús y de la circulación ferroviaria por el puente 25 de Abril, que une Lisboa con la orilla sur del Tajo.

La situación de alerta en el continente finalizó a las 23.59 del miércoles. El primer ministro, Luís Montenegro, defendió los cierres preventivos y afirmó que el temporal tuvo un impacto inferior al previsto.

La depresión perdió fuerza al dividirse en dos núcleos, uno en dirección a Lisboa y otro hacia el Algarve. En la capital, la conferencia tecnológica Web Summit retoma este jueves su programa tras cancelar todas las actividades del miércoles.