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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 09:45

Emiratos reabre playas afectadas por vertido de petróleo tras controlar la contaminación

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Dubái, 12 nov (EFE).- Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este jueves la reapertura al público de varias playas tras controlar la contaminación marina y mitigar el impacto causado por vertido de petróleo que alcanzó las costas próximas al estrecho de Ormuz, donde los ataques a buques han elevado los riesgos para la navegación y el medio ambiente.

Por EFE
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En Sharja, en el norte del país y a unos 160 kilómetros al suroeste del Ormuz, la Oficina de Medios del Gobierno local indicó en un comunicado que reabrieron las playas del emirato "tras lograrse el control de la contaminación marina y la mitigación del impacto causado por un vertido de petróleo procedente de un buque cisterna", sin especificar detalles.

"Esta decisión se produce tras la finalización de las evaluaciones y el seguimiento medioambiental, que han confirmado que las playas son seguras y están libres de cualquier efecto que pueda suponer un riesgo para la salud pública o el medio marino", añadió la nota.

Confirmó que también las autoridades competentes han verificado la seguridad de las playas, permitiendo al público visitarlas y realizar diversas actividades marinas "con total seguridad".

Por su parte, en Ras al Khaima, en el extremo norte y inmediatamente al suroeste de Ormuz, el Departamento de Servicios Públicos del emirato informó en un comunicado de la reapertura de varias playas, incluidas Flamingo Beach, Dahan Beach, Al Maairid Beach y Al Rams Corniche.

El departamento dijo que la información sobre "la reapertura del resto de las playas se comunicará de forma progresiva a través de sus canales oficiales".

A finales del mes pasado, las autoridades locales cerraron temporalmente playas en varios emiratos del norte por un vertido de petróleo procedente de un buque cisterna, entre ellas las de Sharja, Ras al Khaima y las de Umm al Quwain, cuyas playas todavía no han abierto.

Los ataques y otros incidentes contra buques en el estrecho de Ormuz y sus proximidades en el marco de la guerra de Estados Unidos contra Irán han elevado la tensión en una de las rutas más sensibles del comercio energético mundial y han tenido efectos directos también sobre la costa de Emiratos Árabes Unidos.

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