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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 18:50

Enviado de EEUU dice que habrá otra reunión con Rusia y Ucrania con participación europea

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Washington, 12 nov (EFE).- El enviado especial estadounidense para la guerra de Ucrania, Steve Witkoff, aseguró este jueves que habrá una nueva ronda de conversaciones con representantes de Moscú y Kiev para tratar de poner fin al conflicto y añadió que contará con la participación de socios europeos después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, diera su visto bueno a incorporalos al diálogo.

Por EFE
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"Los europeos se unirán en la próxima reunión, algo que consideramos un paso muy importante, ya que son nuestros socios y es fundamental que estén involucrados", dijo Witkoff a medios estadounidenses en Moscú al término de su reunión con Putin, un encuentro en el que también participó el otro enviado especial estadounidense para Ucrania, Jared Kushner.

"Había quienes no creían que fuéramos a retomar el proceso trilateral (en que participan Rusia y Ucrania con la mediación de Estados Unidos). Lo hemos retomado y hemos fijado una nueva reunión", aseguró el diplomático.

Los dos enviados designados por el presidente estadounidense, Donald Trump, informaron este jueves durante dos horas y media a Putin sobre los resultados de la ronda de conversaciones tripartitas -la primera en nueve meses- recién celebrada en Abu Dabi.

El propio Putin dijo al principio del encuentro que no quiere congelar el conflicto en Ucrania y que quiere lograr lo que llamó una "paz eterna" con fronteras claras con su país vecino.

"Creo que se ha avanzado. Creo que el avance se produjo hoy mismo", añadió Witkoff en sus declaraciones a los medios antes de volar a Dublín, donde él y Kushner tienen previsto informar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre lo discutido en Abu Dabi.

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