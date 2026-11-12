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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 15:05

España condena "con total rotundidad" el ataque de Israel a un hospital en Gaza

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Madrid, 12 nov (EFE).- El Gobierno español condenó este jueves "con total rotundidad" los bombardeos israelíes contra el hospital de Nasser, en el sur de la Franja de Gaza, que han causado al menos seis muertos y 27 heridos, y que supone "otra violación grave" tanto del derecho internacional humanitario como del acuerdo de alto el fuego.

Por EFE
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Tras este nuevo ataque, el Ejecutivo español urgió a Israel, a través de un comunicado, a cumplir con sus obligaciones internacionales, a respetar el derecho internacional y el cumplimiento de la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Exigió también "la urgente entrada masiva de ayuda humanitaria que alivie el sufrimiento de la población palestina" en Gaza.

España reiteró que ratifica su "firme compromiso" con la paz y estabilidad, trabajando con sus socios regionales para el cumplimiento de la Resolución 2803 y de la Declaración de Nueva York, que permitirán alcanzar una solución duradera al conflicto basada en la implementación de la solución de los dos Estados.

El bombardeo se produjo en la madrugada de este jueves, cuando el Ejército israelí realizó dos bombardeos con drones militares contra el ala quirúrgica del hospital poco después de la medianoche, causando al menos seis muertes e hiriendo a 27 personas, entre ellos personal sanitario.

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