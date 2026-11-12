España considera "absoluta prioridad" su relación bilateral comercial con Puerto Rico

"Puerto Rico es una absoluta prioridad para el Gobierno de España y para la Secretaría de Estado de la Nación. Lo es porque vemos oportunidades. Puerto Rico tiene una posición absolutamente estratégica dentro de Estados Unidos y del Caribe, cuenta con una economía internacionalizada y con una importante base industrial, especialmente en los sectores farmacéuticos y de dispositivos médicos", aseguró López en la conferencia celebrada en Restaurante Antonio´s de la capital puertorriqueña.

Asimismo, la secretaria apuntó que España es el segundo socio comercial internacional de Puerto Rico y por ello, hizo hincapié en que el objetivo es que la relación entre ambos territorios evolucione desde una relación comercial hacia algo más, hacia una colaboración tecnológica y empresarial de largo plazo.

"España quiere ser un socio de confianza tanto para Estados Unidos como para Puerto Rico", subrayó López.

Sin embargo, enfatizó en que la reciente fragmentación geoconómica, la reconfiguración de las cadenas globales de valor y una política comercial más exigente "están poniendo a prueba las relaciones comerciales de inversión", por el incremento de los aranceles.

En la reunión organizada por la Oficina Económica y Comercial de España en Puerto Rico, la Asociación Puertorriqueña de Analistas Financieros y la Cámara Oficial de Comercio de España en Puerto Rico, López expuso que las áreas con mayor potencial son las farmacéuticas, el reciclaje y la tecnología.

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La secretaria detalló que el reciclaje en Puerto Rico está entorno al 7 % y España ha desarrollado en las últimas décadas capacidades avanzadas en materia de "tratamiento, valorización, reciclaje y economía circular".

Del mismo modo, López destacó que la industria farmacéutica española representa alrededor del 2 % de su Producto Interior Bruto (PIB), "tiene una creciente capacidad de investigación y de desarrollo", un sector en el que Puerto Rico tiene una destacada presencia.

Para López, este sector es "una clara oportunidad para colaborar entre nuestros países y para establecer similitudes".

Por otro lado, invitó a los líderes de los municipios puertorriqueños a asistir al 'Smart City Expo World Office' de Barcelona para desarrollar lazos tecnológicos y desarrollar la tecnología.

Respecto a los datos de intercambio comercial, López expresó que Estados Unidos es el primer inversor y el principal inversor extranjero en España con un "stock" de inversión que en el año 2024 que superó los 133.000 millones de dólares.

Un vínculo que es "muy direccional", ya que la inversión española en Estados Unidos se situó por encima de los 150.000 millones de dólares.

Además, durante el primer trimestre de 2026 la inversión estadounidense en España ascendió a 3.200 millones de dólares, un 84 % más que lo que sucedió en el mismo periodo de 2025, y la inversión española en Estados Unidos superó los 780 millones de dólares.

"Con Puerto Rico compartimos vínculos históricos, culturales y humanos, pero también una agenda económica cada vez más concreta", concluyó López.

Por su parte, Inmaculada Riera, directora general de la Cámara de Comercio de España, dijo que la relación transatlántica va mucho más allá de lo estrictamente comercial y se debe trabajar para reforzarla.

"Creemos mucho en la relación con Puerto Rico. Por tres motivos, no solo por los lazos culturales, históricos y de lengua que nos unen, sino también por lo que representa como Estado libre asociado a Estados Unidos y por lo que representa en propio como isla, como oportunidades", señaló Riera.

El foro entre España y Estados Unidos que inició esta jornada y se extenderá hasta el 14 de noviembre, reunirá en San Juan a representantes de los ámbitos institucional, político, empresarial, académico y cultural para tratar algunos de los grandes asuntos que marcarán la agenda transatlántica.

En el foro, la jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Sonia Sotomayor, mantendrá un diálogo con el senador Ben Ray Luján, presidente de honor del Consejo de Estados Unidos-España, y en el evento se tratarán temas sobre tecnología con Inteligencia Artificial (IA), energía, cine, cultura y salud.