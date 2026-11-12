España se convirtió en 2025 en el tercer país de la OCDE que más migrantes legales recibió

En su informe anual sobre migraciones publicado este jueves, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destaca que en España esa cifra se incrementó en un 25 % y lo vincula a la entrada en vigor de una reforma que simplificó los procedimientos para la obtención de un permiso de residencia y amplió el acceso a los mecanismos de regularización.

Eso no tiene en cuenta el proceso de regularización excepcional puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez, para el que hubo cerca de 1,2 millones de solicitudes hasta la finalización del plazo el 30 de junio de 2026, y cuyos impacto definitivo está todavía por establecer.

En cualquier caso, España fue a contracorriente de la tendencia general, ya que en el conjunto de la OCDE la migración legal disminuyó un 1,6 % en 2025 con 6,1 millones, sobre todo por Estados Unidos, después de haberlo hecho un 4,7 % en 2024, aunque se mantiene en niveles un 12 % superiores a los previos a la pandemia.

En 2024, España había sido ya el quinto país en recibir un mayor número de inmigrantes, pero al año siguiente superó a Canadá y al Reino Unido.

En términos absolutos, sólo hubo un país, Portugal, en el que el incremento en el número de nuevos inmigrantes el pasado año respecto a 2024 (182.200) fue superior al de España (92.500).

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En las cifras de Portugal, que experimentaron un salto del 139 % el pasado ejercicio, pesó sobre todo la aprobación de un remanente de unos 300.000 permisos de residencia pendientes entre septiembre de 2024 y diciembre de 2024.

Un tercer país del sur de Europa, Italia -con el Gobierno de la primera ministra de extrema derecha, Giorgia Meloni-, también tuvo una fuerte progresión de entradas legales del 46 % el pasado año hasta 248.800 inmigrantes.

Si se excluyeran estos tres países, la inmigración permanente en los países de la Unión Europea (UE) y del Espacio Económico Europeo (EEE) disminuyó un 4 % en 2025.

Detrás de esa caída está la evolución en países como el Reino Unido (-32 %), Alemania (-6 %), Países Bajos (-6 %), Bélgica (-14 %) o Austria (-20 %).

Fuera de Viejo Continente, lo más significativo fue el descenso del 14 % en Estados Unidos, debido a las políticas más restrictivas del presidente, Donald Trump, que no impidieron que su país representara el 20 % de todas la inmigración legal de la OCDE en 2025. También hubo retrocesos significativos en Canadá (-19 % a 393.800) y México (-15 % a 62.200).

Pese a esos descensos, los volúmenes de inmigración se mantuvieron por encima de los constatados en 2019 (el año que precedió el estallido de la crisis del covid) en todos los países salvo en Corea del Sur y en Israel.

En ese periodo de 2019 a 2025, España fue el tercer país que tuvo el mayor crecimiento en términos relativos, un 88 %, sólo por detrás de Estonia (183 %) y Portugal (173 %), muy por delante de Italia (49 %), Estados Unido (20 %) o Francia (17 %), por no hablar de las caídas que en esos seis años se produjeron en Alemania (-6 %) o Reino Unido (-17 %).

Los inmigrantes representaban un 12 % de los habitantes de los países de la OCDE en 2025, cuando diez años antes suponían un 9,2 %.

Por lo que respecta a las demandas de asilo, España pasó a ser en 2025 el país de la OCDE (si se excluye el caso de Estados Unidos, para el que no hay datos comparables) que más recibió en cifras absolutas, con 141.055 (principalmente de Venezuela, Mali y Colombia), y eso pese a que su cifra se redujo en un 15 % respecto al año anterior.

La razón es que Canadá, que había sido el único país que en 2024 habían estado por encima, tuvo un bajón todavía mayor, en concreto del 33 % a 115.838.

En términos relativos, el número de demandantes de asilo por cada millón de habitantes en España en 2025 (2.944) fue inferior a los de Costa Rica (5.790), Grecia (5.407), Islandia (4.283), y Canadá (2.948), aunque fue superior a los de países de su entorno como Italia (2.128), Alemania (1.339) o Francia (1.753).

En el conjunto de la OCDE (siempre excluyendo a Estados Unidos), las demandas de asilo bajaron un 22 % a 1,1 millones, pero se mantuvieron un 10 % por encima de las de 2019, antes del covid.