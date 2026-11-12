Estudiantes dan propuestas para hacer sostenible y ecológica a la mayor ciudad de Bolivia

Las iniciativas surgieron en el 'Futures Week Bolivia 2026', que se celebra en Santa Cruz del 3 al 6 de noviembre por iniciativa de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), la Red Iberoamericana de Prospectiva y The Millennium Project, con la presencia de más de diez expertos internacionales.

La actividad sirvió para que los adolescentes y jóvenes discutieran sobre el medioambiente y el futuro de su ciudad, además de que "identificaron problemas concretos, trabajaron con especialistas y utilizaron herramientas de fabricación digital para desarrollar prototipos", informó la universidad.

La rectora nacional de Unifranz, Verónica Ágreda, destacó que el 'Futures Week' plantea "un escenario ideal" sobre cómo puede imaginarse a Latinoamérica hasta 2054 y, en el caso de Santa Cruz, "diseñar una ciudad sostenible que pueda ser una 'Fab City'".

En ese marco, la labor de los jóvenes fue identificar y analizar los problemas de su ciudad, como "la acumulación de residuos, la falta de espacios verdes, las dificultades de movilidad y las brechas de acceso a oportunidades educativas", señaló la Unifranz en un comunicado.

El estudiante Gabriel Fernández destacó que los jóvenes no deben conformarse con "ver y señalar" los problemas, sino que deben "formar parte de la solución", por lo que todos elaboraron "una propuesta común para mejorar la calidad de vida" en Santa Cruz.

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Para plantear las iniciativas para hacer de Santa Cruz una 'Fab City' en los próximos 30 años, los estudiantes trabajaron en las dimensiones de ciudad saludable, educadora, creativa, sostenible y tecnológica.

La propuesta 'EcoFive' planteó la instalación de "basureros inteligentes" capaces de agilizar la separación de residuos y detectar si están llenos, mediante un sistema de paneles solares y sensores.

También propuso recuperar las estaciones abandonadas del sistema de bus de transporte rápido (BTR), que debía operar desde 2020, para convertirlas en huertos urbanos, espacios de capacitación y lugares para actividades comunitarias.

La iniciativa 'Raíces del Futuro' apostó por una red de "ecoparques climáticos" que articulen áreas verdes, puntos de reciclaje, compostaje, iluminación solar y educación ambiental, y que sirvan para recuperar los espacios públicos y generar zonas de sombra.

Ante las dificultades de acceso a la educación, los jóvenes propusieron aprovechar las escuelas, bibliotecas públicas y casas culturales para convertirlas en "sedes gratuitas de aprendizaje comunitario", en las que también se emplee la tecnología y se utilicen aplicaciones que "faciliten el acceso a información, servicios y transporte público".

Las respuestas ambientales se desarrollaron en unos talleres de fabricación digital o 'Fabricademy', en los que los participantes trabajaron con materiales que frecuentemente se desechan, como los residuos agrícolas y orgánicos, para convertirlos en "biocuero vegetal", o la elaboración de un "biopapel" en base a las fibras de la corona de piña.

En la 'Fab Academy', se elaboraron prototipos para contribuir a la construcción de "ciudades sostenibles" como respuesta a problemas cotidianos, mediante la creación de bolsas biodegradables, basureros inteligentes que separan residuos orgánicos de inorgánicos y filtros para estanques.

El director de Fab Lab Santa Cruz, Jorge Pazos, explicó que los prototipos sirven para "poner en evidencia el problema" y generar una respuesta, a la vez que se analiza su funcionamiento y se corrigen las fallas.

También destacó el 'Hack Fashion' de Unifranz, un desfile de modas en el que los jóvenes utilizaron biomateriales, prendas desechadas y la fabricación digital "para explorar alternativas en el diseño" de vestimenta.

La coordinadora de 'Hack Fashion', Antonella Blanco, mencionó que, en la búsqueda de "innovar y encontrar nuevas formas", se incorporaron "biocueros" e impresión 3D, o se transformaron prendas para elaborar nuevas piezas.

Entre los expertos internacionales participantes estuvo el peruano Beno Juárez, cofundador de Fab Lab Perú y de la Red Latinoamericana de Fab Labs, quien destacó que las nuevas tecnologías permiten a los jóvenes redescubrir las culturas y conocimientos ancestrales que ya practicaban principios que hoy se conocen como la economía circular o el diseño regenerativo.

El 'Futures Week Bolivia 2026' concluyó con la presentación y entrega de los proyectos a la Alcaldía de Santa Cruz, para que puedan ser aplicados o incluidos en la planificación local.