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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 21:00

Europa blinda en Dublín su arquitectura de seguridad y los aliados reafirman papel de OTAN

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Dublín, 12 nov (EFE).- Cuarenta países de la Comunidad Política Europea (CPE) fijaron este jueves en una declaración los principios de su propia seguridad, al reconocer su "responsabilidad principal" en ese ámbito y los aliados de la OTAN reafirmaron que la Alianza seguirá siendo la base de su defensa colectiva.

Por EFE
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En un texto emitido durante la novena cumbre de la CPE, los países firmantes establecieron además las "líneas rojas" de Ucrania frente a Rusia, al blindar principios como la soberanía, la inviolabilidad de las fronteras o la integridad territorial.

Los países incidieron en particular en ese punto, tras subrayar que el fortalecimiento de la seguridad europea y la defensa de sus intereses en materia de seguridad constituyen su objetivo común y reiterar su firme apoyo a la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas.

Subrayaron, además, la necesidad de ofrecer garantías de seguridad sólidas y creíbles a Kiev y reiteraron su intención de hacerlo con el fin de evitar que se repita una agresión en Europa en el futuro.

Indicaron asimismo que las campañas híbridas de Rusia y sus intentos por socavar el apoyo a Ucrania no harán más que reforzar su compromiso con este país e hicieron hincapié en que la seguridad de Ucrania es parte de la seguridad euroatlántica.

Los firmantes que son miembros de la OTAN reafirmaron que la Alianza sigue siendo la piedra angular de la seguridad colectiva y su compromiso con el artículo 5, que establece que si un miembro sufre un ataque armado, se considerará un ataque contra todos.

Por otra parte, los firmantes establecieron en el mismo documento unos objetivos comunes, incluido el desarrollo de herramientas para prevenir y combatir retos como los ciberataques o las actividades híbridas y el compromiso en la lucha contra el terrorismo y contra el tráfico de drogas y de personas.

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