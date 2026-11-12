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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 12:15

Europol busca a 19 fugitivos por delitos contra personas vulnerables y pide colaboración

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La Haya, 12 nov (EFE).- La agencia policial europea Europol ha lanzado este jueves una campaña para localizar a 19 fugitivos reclamados por delitos contra personas vulnerables, entre ellos explotación sexual infantil y estafas a personas mayores, y ha pedido la colaboración ciudadana para facilitar su detención.

Por EFE
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La iniciativa reúne casos de catorce países europeos, entre ellos España, Francia, Alemania, Italia y Bélgica, y entre los buscados hay tanto sospechosos pendientes de juicio como personas ya condenadas que se encuentran prófugas de la justicia por delitos de “explotación de personas que pueden tener mayores dificultades para protegerse”.

“Las consecuencias pueden ser duraderas y afectar a la seguridad, la confianza y la autonomía de las víctimas. Localizar a estos fugitivos puede contribuir a hacer justicia a las víctimas y prevenir nuevos delitos”, señaló la agencia.

La campaña está coordinada por la Red Europea de Equipos de Búsqueda Activa de Fugitivos (ENFAST), con el apoyo de Europol, la agencia europea que facilita la cooperación entre las autoridades policiales de los distintos países.

Los perfiles de los fugitivos, con sus fotografías e información sobre los delitos que se les atribuyen, están disponibles en la plataforma https://eumostwanted.eu/, donde cualquier ciudadano puede aportar pistas sobre el paradero de los sospechosos de forma anónima.

“Es posible que alguien de tu entorno esté siendo buscado por un delito grave cometido en otro país. Reconocer un rostro o disponer de información sobre el paradero de una persona puede proporcionar a los investigadores la pista que necesitan”, subrayó Europol.

Europol ha pedido que no se intente abordar a las personas buscadas y que cualquier información se comunique a través de la página web.

La iniciativa coincide con el décimo aniversario de esta plataforma, creada en 2016 para facilitar la localización de delincuentes buscados a nivel internacional, y desde entonces, 191 fugitivos han sido detenidos cuando figuraban en la lista, de los cuales 58 fueron localizados con ayuda de información facilitada por ciudadanos.

Solo en lo que va de 2026 las autoridades han detenido a 16 personas incluidas en la plataforma, cuatro de ellas gracias a la colaboración ciudadana.

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