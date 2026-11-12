ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
34º
undefined 2026-11-12
Min
24º
Máx
38º
undefined 2026-11-13
Min
25º
Máx
38º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
35º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.010
Venta
6.370
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
12 de noviembre de 2026 - 00:20

Evo Morales rechaza proceso por muertes de extranjeros a los que acusó de terrorismo

Imagen sin descripción

La Paz, 11 nov (EFE).- El expresidente de Bolivia Evo Morales sostuvo este miércoles que no comparecerá en el eventual juicio de responsabilidades que promueve en su contra la fuerza opositora Libre, por las muertes y encarcelamientos de extranjeros a los que el político acusó de terrorismo durante su Gobierno en 2009.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Yo no me voy a presentar, no tengo por qué presentarme (…) Ante la injusticia, me rebelo, no hay debido proceso, no hay estado de derecho", dijo Morales (2006-2019) a los medios.

Los legisladores de Libre, la fuerza del expresidente Jorge Quiroga, presentaron en octubre a la Fiscalía una acusación con la que se busca iniciar un juicio de responsabilidades contra Morales y quien fue su vicepresidente, Álvaro García Linera, para que respondan por "ejecuciones sumarias" y posteriores "detenciones ilegales" y "torturas" por el llamado caso 'terrorismo'.

La semana pasada, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó el inicio de la investigación dentro de este proceso e informó que al cabo de un plazo de 30 días, la Fiscalía deberá dictar "la resolución conclusiva que corresponda en esta etapa".

El caso 'terrorismo' ocurrió en abril de 2009, cuando en una operación policial en un hotel en la ciudad oriental de Santa Cruz murieron tres extranjeros, entre ellos el irlandés Michael Dwyer, y fueron detenidos el croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó.

Todos fueron acusados por el Gobierno de Morales de formar parte de una célula terrorista que supuestamente pretendía la secesión de Santa Cruz y atentar contra el entonces presidente, quien ratificó este miércoles esa sindicación.

"Si tienen que procesarme por defender la unidad del territorio nacional, bienvenido", afirmó el también líder cocalero y consideró que no se está cumpliendo "con los procedimientos" para enjuiciarlo.

En 2015, tras someterse a un proceso abreviado, Tadic y Tóásó fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión por alzamiento armado con fines secesionistas.

Tras cumplir su condena, ambos abandonaron Bolivia alegando que temían por su seguridad y demandaron al Estado ante organismos internacionales por crímenes de lesa humanidad.

Las 39 personas procesadas en este caso denunciaron que el entonces Gobierno de Morales lo inició por motivos políticos para acallar a líderes opositores de Santa Cruz.

El caso se cerró en 2020 con la absolución de todos los acusados que seguían procesados, después del retiro de acusaciones por parte de la Fiscalía y del entonces Gobierno transitorio de Jeanine Áñez (2019-2020), detractor de Morales.

En 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a petición de la madre de Dwyer, emitió un informe que concluyó que "el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial" en perjuicio de los afectados.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ahorristas de Ueno: BCP dice que culminó el proceso de acreditación al 100% de beneficiarios pero persisten bloqueos
Ver más
02
Economía
Atome asegura ante la Bolsa de Londres que nunca tuvo vínculo con Ueno Bank
Ver más
03
Política
¿Por qué la ANR echó a Peña sin sumario?: la explicación de Pablo Morínigo
Ver más
04
Política
Pedro Alliana: su agenda oficial para el día 12 de noviembre
Ver más
05
Política
Roberto González reclama ir contra directivos de entes que fondearon a Ueno Bank
Ver más

Te puede interesar