Exgobernador del BdF alerta de "ilusiones peligrosas" para Francia: deuda y aislamiento UE

En una entrevista en Radio Classique con motivo de la publicación de su libro 'Croire en la France résolument' (Creer firmemente en Francia), Villeroy de Galhau aludió así, sin citarlos, a los dos favoritos en las encuestas para disputarse el 2 de mayo próximo la jefatura del Estado, la ultraderechista Marine Le Pen y el izquierdista Jean-Luc Mélenchon.

Villeroy de Galhau, que dejó el banco emisor en junio pasado, sostuvo que algunos programas políticos siguen sin abordar los déficits y la deuda pública, una situación que, a su juicio, terminará trasladando una carga cada vez mayor a las generaciones jóvenes. "Eso significa que vamos hacia un choque", dijo.

El economista, que preside la Fundación Apprentis d’Auteuil, dedicada al acompañamiento, la formación y la inserción social y profesional de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, comparó la herencia financiera que reciben ahora los jóvenes franceses con una mochila "seis veces más pesada" que la que tenía su generación a los veinte años.

La segunda ilusión que señaló es la de una Francia aislada, capaz de prescindir de la cooperación europea y de sus aliados.

"¿Quién puede creer que, en este mundo cada vez más peligroso, Francia estará mejor por sí sola?", planteó, al tiempo que advirtió de que sería "muy grave" que Francia, si quiere preservar sus valores, su historia y su libertad frente a Rusia, abandonase a Ucrania.

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La propuesta soberanista de Le Pen pasa por recuperar el control nacional sobre las fronteras, la economía, la energía y las decisiones políticas, frente a lo que considera una pérdida de soberanía en favor de Bruselas, así como cortar la ayuda financiera a Ucrania.

Por su parte, Mélenchon propone, entre otras cosas, modificar los tratados europeos para permitir que el Banco Central Europeo (BCE) compre deuda pública directamente y congelar la parte de la deuda francesa en manos de la entidad, así como someter a referéndum las regiones ucranianas invadidas por Rusia para que decidan "en que lado de la frontera quieren estar".

Sin limitar sus advertencias a una formación concreta, Villeroy de Galhau señaló que existen ilusiones en distintos programas electorales y pidió abordar los problemas desde la realidad de las cuentas públicas y las relaciones internacionales.

"La esperanza solo se alcanza a través de la verdad", recordó, citando al escritor Georges Bernanos. A su juicio, evitar las ilusiones es fundamental para impedir que las expectativas terminen convirtiéndose en nuevas decepciones y alimenten el desánimo colectivo.

Frente a esas ilusiones contrapuso la solidez de Christine Lagarde, a quien citó como ejemplo de liderazgo capaz de cambiar el rumbo de los acontecimientos gracias a su "valentía y visión". La presidenta del BCE, cargo que dejará el 7 de febrero, suena de forma persistente como posible candidata al Elíseo.