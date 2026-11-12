Exmiembro de las Brigadas Rojas italianas escapa de su arresto domiciliario en Argentina

Bertulazzi se fugó el martes de su departamento, ubicado en un quinto piso del barrio porteño de San Telmo, donde cumplía prisión domiciliaria bajo vigilancia de la Policía Federal Argentina. Para escapar, utilizó un arnés con el que se descolgó desde el balcón hasta un terreno baldío lindero y luego llegó a la calle.

El exintegrante de las Brigadas Rojas fue detenido en agosto de 2024, después de que la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) revocara el estatus que le había concedido en 2004, en respuesta a un pedido de las autoridades italianas para que fuera extraditado y cumpliera en su país una condena de 27 años de prisión.

Fue integrante de la columna genovesa de las Brigadas Rojas y permanecía prófugo de las autoridades italianas desde 1980. La Justicia de ese país lo condenó a 27 años de prisión por distintos delitos, entre ellos su participación en el secuestro del empresario Piero Costa, ocurrido en Génova en 1977.

El Ministerio de Seguridad argentino anunció el miércoles una recompensa de 20 millones de pesos (unos 12.700 dólares) para quienes aporten información que permita encontrarlo, después de que la jueza federal María Romilda Servini ordenara su captura con carácter "muy urgente".

Según el parte policial, el italiano habría manipulado la tobillera electrónica para evitar que se activara la alarma. El dispositivo fue encontrado en el interior del departamento, envuelto en carne de cerdo y junto a un tensiómetro.

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En julio de 2025, la Corte Suprema argentina hizo lugar a la extradición, mientras que la defensa presentó recursos judiciales para impedir su entrega. La Cámara Federal de Casación Penal después le concedió la prisión domiciliaria debido a su edad y a sus problemas de salud.

Su abogado, Rodolfo Yanzón, cuestionó la detención y dijo, en declaraciones al medio local Infobae, que la revocación de su condición de refugiado vulneró los compromisos internacionales asumidos por Argentina.

También explicó que Bertulazzi recibe tratamiento por epilepsia en un hospital público de Buenos Aires.

El italiano ya había sido detenido en Argentina en noviembre de 2002, pero un juez federal rechazó entonces su extradición al considerar que había sido condenado en ausencia en Italia y que no tenía garantizado el derecho a un nuevo juicio.

Tras recuperar la libertad, solicitó el reconocimiento como refugiado, que obtuvo dos años después.

Las Brigadas Rojas fueron un grupo armado de extrema izquierda que actuó en Italia durante las décadas de 1970 y 1980, en los llamados "Años de Plomo". Entre sus acciones más conocidas figura el secuestro y asesinato, en 1978, del ex primer ministro italiano Aldo Moro.