Filipinas protesta contra Trump y su plan Pax Silica días antes de su llegada a la ASEAN

El convenio, suscrito por Filipinas el pasado abril, fue impulsado internacionalmente por Estados Unidos para blindar las cadenas de suministro de semiconductores y minerales críticos para la inteligencia artificial (IA) con la intención de reducir la dependencia global de China.

En el marco de este acuerdo, Washington y Manila anunciaron un proyecto para construir en el archipiélago "el primer centro industrial de IA", según el comunicado estadounidense, que promete desarrollar una "zona de seguridad económica" de unas 1.620 hectáreas en el corredor económico de Luzón, al norte del país.

Esta semana, en los días previos a la cumbre de la ASEAN, distintas organizaciones civiles convocaron decenas de movilizaciones en Filipinas para expresar su rechazo a la presencia de Trump.

Vestidos con trajes y pelucas rubias que imitaban el peinado del republicano, manifestantes y activistas se congregaron este jueves frente a la Torre Trump de la capital filipina, al grito de "Fuera" y con pancartas con lemas como "Nuestro futuro, nuestra tierra, no está en venta".

Trump regresará al archipiélago nueve años después de su último viaje con una visita a Manila el próximo martes, con la que dará inicio a una gira asiática que también incluirá su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en China.

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Filipinas, que ostenta este año la presidencia rotatoria de la ASEAN, acogerá del 16 al 18 de noviembre tres días de reuniones a las que asistirán más de una veintena de líderes, entre ellos, el recién reelegido presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Pese a que el embajador estadounidense en el archipiélago, Lee Lipton, aseguró la semana pasada que no se planea anunciar durante la cumbre la firma de ningún acuerdo relacionado con el proyecto, la propia participación de Filipinas en Pax Silica y la visita del mandatario ha generado controversia en el país.

"Rechacen Pax Silica", pidió la activista sueca Greta Thunberg en un video difundido en redes sociales, que suma casi dos millones de visualizaciones en menos de 24 horas y en el que se pregunta a los intereses de quién sirve realmente la iniciativa.

"Luchamos por un futuro diferente donde la tierra pertenezca a quienes la trabajan", concluyó el video de la activista sueca, que llamó a movilizarse "desde Filipinas hasta Estados Unidos" bajo la consigna de rechazar el acuerdo.