ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
36º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.010
Venta
6.370
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
12 de noviembre de 2026 - 11:05

Finlandia aportará 37,3 millones de euros para ayudar a la reconstrucción de Ucrania

Imagen sin descripción

Helsinki, 12 nov (EFE).- El Gobierno finlandés anunció este jueves la concesión de una ayuda de 37,3 millones de euros a Ucrania para contribuir a la reconstrucción del país, a través de un programa denominado Inversión Estratégica y Apoyo a Ucrania (SISU, por sus siglas en inglés).

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El programa SISU, impulsado por el Ministerio de Exteriores finlandés y la empresa estatal de financiación Finnvera, tiene como objetivo acelerar la reconstrucción de Ucrania e incrementar la inversión del sector privado finlandés en el país.

Este programa ayuda a las empresas ucranianas de los sectores de defensa, seguridad y tecnologías de uso dual (civil y militar) a crecer, expandirse internacionalmente y acceder a financiación, al tiempo que les asiste en la gestión de riesgos y en la preparación para recibir inversiones.

Asimismo, respalda los objetivos de Finlandia y de la Unión Europea (UE) de fortalecer la sostenibilidad financiera, la capacidad de innovación y los esfuerzos de reconstrucción a largo plazo de Ucrania, fomentando al mismo tiempo la inversión privada en la construcción del futuro del país.

"El programa SISU aúna la experiencia empresarial finlandesa, las necesidades de reconstrucción de Ucrania y las oportunidades de financiación de la UE. De este modo, fomentamos la cooperación entre empresas en sectores fundamentales para Ucrania", señaló en un comunicado la ministra finlandesa de Exteriores, Elina Valtonen.

"Finlandia mantiene su compromiso de apoyar a Ucrania a largo plazo y las empresas desempeñan un papel clave en la reconstrucción y el crecimiento económico del país", agregó Valtonen.

El mes pasado, Finnvera y la Comisión Europea (CE) firmaron un acuerdo de garantías SISU por valor de 240 millones de euros para financiar inversiones destinadas a reforzar las infraestructuras esenciales de Ucrania y mejorar el acceso de las empresas finlandesas a los proyectos de reconstrucción del país tras casi cinco años de guerra con Rusia.

Según el Gobierno finlandés, el país nórdico ha donado a Ucrania cerca de 5.000 millones de euros desde el inicio de la guerra, de los que 3.600 millones corresponden a material de defensa y el resto a cooperación humanitaria y programas de reconstrucción.

Lo
más leído
del día

01
Política
Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez
Ver más
02
Policiales
Ueno: detienen a Holger Insfrán, superintendente de Bancos
Ver más
03
Nacionales
Tadeo Rojas pagó más de G. 26.300 millones a proveedor amigo de Santi en plena crisis de Ueno
Ver más
04
Clima
Tormentas en Paraguay: amplían alerta de “tiempo severo” a 5 departamentos
Ver más
05
Clima
Clima en Paraguay: ¿Dónde habrá lluvias y tormentas este jueves?
Ver más

Te puede interesar