Finlandia aportará 37,3 millones de euros para ayudar a la reconstrucción de Ucrania

El programa SISU, impulsado por el Ministerio de Exteriores finlandés y la empresa estatal de financiación Finnvera, tiene como objetivo acelerar la reconstrucción de Ucrania e incrementar la inversión del sector privado finlandés en el país.

Este programa ayuda a las empresas ucranianas de los sectores de defensa, seguridad y tecnologías de uso dual (civil y militar) a crecer, expandirse internacionalmente y acceder a financiación, al tiempo que les asiste en la gestión de riesgos y en la preparación para recibir inversiones.

Asimismo, respalda los objetivos de Finlandia y de la Unión Europea (UE) de fortalecer la sostenibilidad financiera, la capacidad de innovación y los esfuerzos de reconstrucción a largo plazo de Ucrania, fomentando al mismo tiempo la inversión privada en la construcción del futuro del país.

"El programa SISU aúna la experiencia empresarial finlandesa, las necesidades de reconstrucción de Ucrania y las oportunidades de financiación de la UE. De este modo, fomentamos la cooperación entre empresas en sectores fundamentales para Ucrania", señaló en un comunicado la ministra finlandesa de Exteriores, Elina Valtonen.

"Finlandia mantiene su compromiso de apoyar a Ucrania a largo plazo y las empresas desempeñan un papel clave en la reconstrucción y el crecimiento económico del país", agregó Valtonen.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El mes pasado, Finnvera y la Comisión Europea (CE) firmaron un acuerdo de garantías SISU por valor de 240 millones de euros para financiar inversiones destinadas a reforzar las infraestructuras esenciales de Ucrania y mejorar el acceso de las empresas finlandesas a los proyectos de reconstrucción del país tras casi cinco años de guerra con Rusia.

Según el Gobierno finlandés, el país nórdico ha donado a Ucrania cerca de 5.000 millones de euros desde el inicio de la guerra, de los que 3.600 millones corresponden a material de defensa y el resto a cooperación humanitaria y programas de reconstrucción.