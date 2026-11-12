Francia registra 3 falsas amenazas de bomba en escuelas, tras las de otros países europeos

Medios locales indicaron que las escuelas afectadas están en Marsella (sureste), Laon (norte) y el Jura, en el este del país.

Estas amenazas en escuelas francesas se producen en medio del clima de tensión que sufre el sector educativo por las protestas de los alumnos de institutos, que en algunos casos se han traducido en el bloqueo de los centros y en daños materiales provocados en muchos de ellos.

En algún caso las aulas han sido blanco del lanzamiento de material pirotécnico que ha provocado incendios en el interior.

Las amenazas de bomba en Francia se producen después de que miles de colegios las recibieran en los últimos días en Italia, Reino Unido e Irlanda.

En el primer caso, fueron unos 6.300 establecimientos transalpinos los afectados, de los casi 7.500 que tiene el país, lo que llevó a la primera ministra, Giorgia Meloni, a reunión un gabinete de seguridad y denunciara "una estrategia destinada a sembrar el pánico".

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En el caso de Irlanda, no se precisó el número de colegios afectados, pero la Policía no las tomó en serio y no ordenó evacuaciones.

En Irlanda del Norte y en Escocia, por su parte, unos 300 establecimientos recibieron correos amenazantes, sin que las autoridades consideraran oportuno evacuarlos.