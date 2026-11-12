Francia se inclina por Hernández de Cos para presidir el BCE, a la espera de Alemania

Dublín, 12 nov (EFE).- El Gobierno de Francia se inclina por apoyar al español Pablo Hernández de Cos para presidir el Banco Central Europeo (BCE) frente a la candidatura del neerlandés Klaas Knot, según han confirmado a EFE fuentes diplomáticas, mientras los partidos de la coalición de gobierno en Alemania siguen debatiendo a nivel interno.

La sucesión de Christine Lagarde al frente del BCE se está tratando en los márgenes de la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) y la cumbre de la Unión Europea (UE) que tienen lugar este jueves y viernes, respectivamente, en Dublín, aunque no forma parte de la agenda oficial de los encuentros.

De hecho, ni el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ni el primer ministro neerlandés, Job Retten, están presentes en la capital irlandesa; el primero por las elecciones generales del 29 de noviembre y el segundo por una crisis de gobierno que le ha obligado a quedarse en su país para asistir a debates parlamentarios.

En paralelo, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, tienen previsto mantener esta jueves una reunión bilateral en la que podrían abordar la futura presidencia del BCE en busca de un acuerdo entre París y Berlín que allane el camino a un acuerdo político entre todos los socios del euro.

El apoyo de París a De Cos fue adelantado el pasado martes por el periódico francés 'Le Monde' dentro de un acuerdo en "paquete" después confirmado por el británico 'Financial Times' según el cual el puesto de economista jefe que dejará el irlandés Philip Lane en junio lo ocuparía un candidato o candidata alemana, mientras que el tercer puesto en la cúpula del BCE, que abandona Isabel Schnabel en enero, pasaría a manos francesas.

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Fuentes comunitarias confirmaron a EFE que esta sería una "buena solución", pero dependerá de un acuerdo francoalemán que todavía está en el aire para allanar unas negociaciones que siempre son complicadas porque hay que respetar numerosos equilibrios, como el geográfico, el de género o el de las distintas posturas de política monetaria.

Por su parte, el diario económico alemán 'Handelsblatt' informó este jueves de que Berlín podría aceptar este planteamiento e incluso pone sobre la mesa al economista alemán Markus Brunnermeier como potencial economista jefe del BCE.

En todo caso, la posición definitiva de Berlín depende todavía de las conversaciones internas entre el partido del canciller Merz, la democristiana CDU, y los socialdemócratas del SPD, familia del ministro de Finanzas Lars Klingbeil.

Hernández de Cos y Knot representan a las dos escuelas que normalmente se suelen contraponer. El español es considerado una 'paloma', partidario de una política monetaria más expansiva con la que París suele concordar, mientras que el neerlandés es un 'halcón', contrario a medidas no convencionales y defensor de decisiones más estrictas, sobre el papel más en línea con Berlín.

No obstante, aunque en 2019 cargó contra el entonces presidente del BCE, Mario Draghi, por los estímulos lanzados en la pandemia, el economista neerlandés ha intentado en varias entrevistas dejar su perfil duro en el pasado y se ha mostrado abierto a adoptar este tipo de decisiones si fuera necesario.

En principio, el objetivo de los líderes es lograr un acuerdo político sobre todo el paquete en la cumbre del euro prevista para el día 26 de noviembre en Bruselas. Con esto se iniciaría un proceso formal que requiere una recomendación formal del Eurogrupo, el visto bueno del Parlamento Europeo, una opinión positiva del propio BCE y una decisión final de nuevo a nivel de jefes de Estado y de Gobierno.