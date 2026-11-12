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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 07:40

FundéuRAE: “pódcast”, con tilde, adaptación de “podcast”

Imagen sin descripción

Madrid, 12 nov (EFE).- La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, indica que la forma “pódcast”, con tilde en la “o”, es la adaptación adecuada del extranjerismo “podcast”.

Por EFE
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Sin embargo, en los medios de comunicación pueden verse frases como “Ha conseguido que acepten ser entrevistados en su podcast de cara a las generales del 29N”, “El podcast estrena su segunda temporada con nuevas preguntas para despertar la curiosidad” o “Se estrenó un nuevo episodio del podcast”.

En referencia al archivo digital de audio (o la serie que pueden formar estos), a veces también de vídeo, que permite ser descargado y reproducido, el anglicismo “podcast” se ha adaptado como “pódcast”, con tilde en la “o” por ser una voz llana acabada en grupo consonántico.

Para el plural, como indica el “Diccionario panhispánico de dudas”, puede quedarse invariable (“los pódcast”) o añadir una “-s”, manteniendo la tilde en la “o” (“los pódcasts”).

Además, si se quiere aludir a quien los hace, la misma obra antes citada recomienda el uso de “podcastero”, que es preferible a “podcáster”. En cualquier caso, esta última opción hace el plural como “podcásters”, y mantiene la tilde en la “a” que tiene también en singular.

Por ello, en los ejemplos lo apropiado habría sido escribir “Ha conseguido que acepten ser entrevistados en su pódcast de cara a las generales del 29N”, “El pódcast estrena su segunda temporada con nuevas preguntas para despertar la curiosidad” y “Se estrenó un nuevo episodio del pódcast”.

En el caso de que el pódcast vaya acompañado de vídeo, es válido el compuesto “videopódcast”, en una sola palabra e igualmente con tilde.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.

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