Gobierno de Ecuador emite alerta en tres islas de Galápagos por fuertes lluvias de El Niño

El aviso meteorológico, vigente desde las 14:00 hasta las 18:00 hora local (20:00 y 00:00 GMT), establece un nivel rojo por lluvias fuertes en las islas de Santa Cruz, la más poblada, San Cristóbal e Isabela.

Según el Inamhi, las precipitaciones previstas pueden variar en duración y prolongarse durante varias horas.

La advertencia se produce después de que las fuertes lluvias e inundaciones registradas a finales de octubre y principios de noviembre en Santa Cruz dejaran al menos una persona fallecida y alrededor de 2.000 afectados.

Las precipitaciones también provocaron daños en infraestructuras, interrupciones del suministro de agua y electricidad y el cierre temporal de espacios turísticos y el aeropuerto de la isla.

A nivel nacional, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) registra 12 personas fallecidas y 21.898 damnificadas desde el pasado 28 de agosto, cuando el Gobierno declaró una alerta roja en el país por la llegada de El Niño.

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Este fenómeno climático está caracterizado por el calentamiento de aguas del Pacífico que altera los patrones de lluvia. En Ecuador suele provocar precipitaciones intensas e inundaciones en zonas costeras y sequías prolongadas en la sierra.