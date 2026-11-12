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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 15:05

Greenpeace pide al Supremo de Argentina detener desmontes para preservar a los yaguaretés

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Buenos Aires, 12 nov (EFE).- La organización ambientalista Greenpeace solicitó este jueves a la Corte Suprema de Argentina que ordene la suspensión inmediata de los desmontes en el norte del país suramericano para proteger a los yaguaretés (jaguares).

Por EFE
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Según informó la organización en un comunicado, Greenpeace también pidió al máximo tribunal que convoque a una audiencia pública.

La solicitud se hizo en el marco de una causa iniciada en la Corte Suprema a partir de un amparo presentado en 2019 por Greenpeace.

La organización reclama la protección de los yaguaretés que habitan en la región del Gran Chaco, amenazados por el desmonte de bosques nativos en las norteñas provincias del Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero.

Greenpeace reclama la 'deforestación cero' en los territorios que habita la especie, protegida por ley como 'monumento natural nacional'.

Con el patrocinio de Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Greenpeace solicitó este jueves a la Corte que resuelva en forma prioritaria el pedido de una medida cautelar para suspender los desmonte.

De acuerdo con la presentación judicial, en los primeros nueve meses de este año se desmontaron 73.224 hectáreas de bosques nativos en el norte de Argentina.

Según advirtió Greenpeace, la degradación, deforestación y fragmentación de los bosques "ponen en serio riesgo la supervivencia de los menos de 20 ejemplares de yaguareté que se estima sobreviven en la región del Gran Chaco argentino".

La documentación presentada ante el Supremo muestra que "gran parte de la deforestación de los últimos años coincide con el área señalada por los científicos como crítica para la conservación del yaguareté en el Gran Chaco".

La organización también alertó al Supremo sobre la "gravedad que implica" la desfinanciación y los cambios a la Ley de Bosques propuestos por el Gobierno de Javier Milei.

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