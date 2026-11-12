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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 22:25

Guatemala vive "momento irrepetible" con llegada de restos del Nobel Miguel Ángel Asturias

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Ciudad de Guatemala, 12 nov (EFE).- Guatemala vivió este jueves un "momento irrepetible" de su historia con el retorno al país centroamericano de los restos del escritor Miguel Ángel Asturias, ganador del premio Nobel de Literatura en 1967.

Por EFE
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Así lo afirmó el ministro de Cultura y Deportes guatemalteco, Luis Méndez Salinas, durante los actos conmemorativos por el regreso de Asturias a su tierra natal, tras estar enterrado durante 52 años en Francia desde su muerte en 1974.

Las cenizas del escritor, alojadas en una urna verde en forma de grano de maíz, llegaron al aeropuerto internacional La Aurora a media tarde en un vuelo procedente de Francia, tras una espera de 52 años en el cementerio parisino de Père Lachaise, y serán trasladadas esta misma noche a la embajada de la nación europea.

El ministro aseguró que Guatemala recibe a Asturias "como un hijo" y valoró su repatriación no solo por el regreso a la nación centroamericana sino también a América.

"Este regreso tiene además el tamaño de un continente. (La escritora) Gabriela Mistral volvió a Chile y (el escritor) Gabriel García Márquez a Colombia", recordó Méndez Salinas. "Hoy, al volver a Guatemala, Asturias también vuelve a América, el continente que nombró y contó desde el maíz y el miedo", subrayó.

La ceremonia para conmemorar el retorno de Asturias contó con la presencia del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y también del hijo del escritor, Miguel Ángel Asturias Amado.

"Hablé 14 horas con mi padre en el avión", relató Asturias Amado durante su intervención en el acto tras acompañar a la urna en el viaje desde Europa a Guatemala.

"Hace dos años le comunicamos al pueblo de Guatemala la decisión familiar de que los restos de Miguel Ángel Asturias llegarían a descansar a su patria", recalcó.

En opinión de Asturias Amado, el retorno de su padre a su tierra natal es "buscando la unidad de los cuatro pueblos de Guatemala", en referencia a las comunidades que componen su territorio (pueblo maya, xinka, garífuna y ladino).

Autor de obras insignes como 'El señor Presidente' (1946) y 'Hombres de maíz' (1949), que abordaron con maestría la denuncia del autoritarismo y el rescate de las raíces ancestrales mayas, las actividades para honrar la memoria del único Nobel de Literatura centroamericano comenzarán el viernes, con un recorrido hasta la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria, en Ciudad de Guatemala, donde se instalará una capilla ardiente.

El sábado, los restos del autor serán parte de una ceremonia espiritual en el parque arqueológico Kaminal Juyú, previo a un homenaje abierto al público en el Palacio Nacional de la Cultura, sede del Gobierno que preside Arévalo de León, que junto a la familia de Asturias, promovieron el regreso del escritor a su país natal.

La serie de homenajes concluirán el domingo con la inhumación de las cenizas en un monumento erigido en el centro cultural Miguel Ángel Asturias, sede del teatro más grande del país, ubicado a pocos kilómetros del centro capitalino, y que pondrán fin a un prolongado exilio.

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