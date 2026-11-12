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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 18:25

Hallan sin vida a dos menores desaparecidos en Ecuador y capturan a supuesto asesino

Imagen sin descripción

Quito, 12 nov (EFE).- Dos hermanos de 8 y 11 años que fueron reportados como desaparecidos el pasado 30 de octubre en la Amazonía de Ecuador fueron encontrados sin vida y la Policía detuvo a un sospechoso de ser el autor del asesinato, confirmó este jueves la Fiscalía y el ministro del Interior, John Reimberg.

Por EFE
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Los menores fueron identificados como Flor Aracely Andi Alvarado, de 11 años, y su hermano Leodan Bolívar Andi Alvarado, de 8, quienes fueron vistos por última vez después de que salieron de su escuela en el sector de Santa Rosa, en el municipio de Tena, capital de la provincia amazónica de Napo.

La Fiscalía señaló el 1 de noviembre que se había activado la Alerta Emilia, un mecanismo para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos que se pone en marcha solo en casos de alto riesgo, pero este jueves informó del hallazgo de los cuerpos.

Por su parte, el ministro Reimberg anunció la detención de Jerson Damián Perugachi Grefa, a quien señaló como presunto responsable de la muerte de los dos niños.

"Este asesino ya está preso. Conozcan su nombre y su cara", escribió Reimberg en su cuenta de la red social X, donde también publicó una fotografía del detenido.

Tras el reporte de la desaparición, las fuerzas de seguridad encontraron unos videos donde se podía apreciar a los niños subidos a una motocicleta. Esa fue la última imagen que se tuvo de ellos con vida.

El jefe de la Policía de Napo, Juan Carlos Mafla, señaló que el arresto se produjo después de que recibieron información sobre el paradero del sospechoso.

De acuerdo con el comandante, el detenido reúne las características de la persona que, en el video analizado, aparece en la moto junto a los menores y se va con ellos con "rumbo desconocido".

Mafla indicó que agentes policiales mantienen contacto con los familiares y que existen varias líneas de investigación, aunque evitó dar detalles al tratarse de un caso que involucra a menores de edad y porque las pesquisas siguen abiertas.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que atribuye la escalada de violencia sin precedentes que registra el país andino en los últimos años.

Esa medida ha estado acompañada de sucesivos estados de excepción y varios toques de queda nocturnos en algunas zonas más violentas del país, pero no impidió que Ecuador contabilizara en 2025 un récord de 9.284 asesinatos.

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