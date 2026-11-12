Hallan vivo al abogado secuestrado en Kenia tras días de protestas de sus compañeros

El presidente del Colegio de Abogados de Kenia (LSK, en inglés), Charles Kanjama, anunció que Abdi había sido localizado en un paraje de la localidad de Sololo, en el condado de Marsabit (norte).

"Hemos confirmado y verificado esta información en este preciso momento. No obstante, nos preocupa enormemente la aparición de lo que parecen ser escuadrones de secuestro", declaró Kanjama a los periodistas en Nairobi, al agregar que el LSK está en contacto con la familia del letrado para confirmar las circunstancias de su aparición y garantizar su regreso a casa.

La noticia llegó después de casi dos semanas de incertidumbre desde que Abdi desapareció el 1 de noviembre en Nairobi, cuando varios hombres armados lo interceptaron en una carretera y lo introdujeron por la fuerza en un vehículo, en una escena recogida por cámaras de seguridad.

Pero su aparición con vida no frenó las protestas de sus compañeros, que este jueves, como en jornadas anteriores, volvieron a manifestarse en el centro de la capital keniana para reclamar que se identifique a los responsables de su desaparición.

Alrededor de medio centenar de personas, en su mayoría abogados vestidos con trajes oscuros y los característicos lazos morados de las movilizaciones, partió a las 13:30 hora local (10:30 GMT) de los tribunales de Milimani.

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Acompañó a los manifestantes el estruendo de tambores, tubas y trompetas, instrumentos que marcaron el ritmo de la marcha.

Entre consignas contra las desapariciones forzadas y gritos de "¡Viva LSK!", la comitiva fue ganando participantes a medida que avanzaba hacia el Tribunal Supremo, en el centro de la capital, hasta reunir a alrededor de cien manifestantes, según constató EFE.

Durante una media hora, la protesta interrumpió la circulación en la céntrica avenida Kenyatta, donde los vehículos tuvieron que detenerse mientras los abogados avanzaban entre cánticos y música.

"Hay preguntas muy serias que vamos a plantear a las agencias estatales, empezando por la Policía", declaró a EFE el abogado Titus Makhanu.

"¿En qué momento fue trasladado a Marsabit, si sabemos que fue secuestrado hace unos once días delante de las cámaras?", cuestionó Makhanu, quien acusó al Gobierno keniano de no garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Las sospechas sobre una posible implicación de agentes estatales también estuvieron presentes en los discursos de los manifestantes, que exigieron que la investigación alcance a los autores materiales e intelectuales del presunto secuestro.

Entre los participantes figuró el diputado keniano Babu Owino, quien insistió en que la liberación de Abdi no era suficiente y reclamó que el abogado fuera devuelto sano y salvo a su familia.

La movilización de este jueves no fue la primera organizada por la LSK, que ya convocó marchas los días 6, 10 y 11 de noviembre para reclamar explicaciones a las autoridades y anunció un boicot a las actividades judiciales del país hasta conocer el paradero de su compañero.

La sección de Amnistía Internacional (AI) en Kenia celebró la aparición del abogado, pero reclamó una investigación "exhaustiva, rápida, independiente e imparcial" para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables.

AI advirtió de que el caso no debe convertirse en otro episodio sin resolver en un país donde las denuncias de secuestros y desapariciones forzadas han alimentado durante los últimos años las críticas contra las fuerzas de seguridad.

Mientras Abdi se reencuentra con su familia, sus compañeros se preguntaron en la manifestación: "Si nosotros, como abogados, no estamos seguros, ¿cómo pueden estarlo los demás kenianos?".