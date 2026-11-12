Hamás acusa a Israel de usar "mentiras" para justificar el ataque contra el hospital Naser

En un comunicado, Hamás respondió a las afirmaciones del Ejército israelí, que sostiene que el hospital y sus alrededores eran utilizados con fines militares y como centro de operaciones para dirigir acciones contra sus fuerzas.

El movimiento islamista rechazó estas acusaciones y aseguró que constituyen un intento de encubrir un ataque contra un centro médico civil. También cuestionó que Israel haya recurrido anteriormente a argumentos similares para justificar operaciones contra el mismo hospital.

En concreto, recordó el ataque del 25 de agosto de 2025 también al hospital Naser, en el que murieron una veintena de personas -cinco de ellas periodistas-, y sostuvo que las explicaciones ofrecidas entonces por Israel responden al mismo patrón de justificaciones.

El ataque perpetrado en la madrugada de este jueves alcanzó el ala de cirugía del hospital y causó al menos seis muertos y una treintena de heridos, entre pacientes y trabajadores sanitarios, según informaron fuentes del centro hospitalario.