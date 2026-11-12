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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 16:45

Hegseth condecora al soldado que le mandó guardar silencio durante un homenaje militar

Imagen sin descripción

Washington, 12 nov (EFE).- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, condecoró este jueves al soldado que mandó este miércoles a él y su equipo guardar silencio y respeto frente a la Tumba del Soldado Desconocido, en el Cementerio Nacional de Arlington, tras la ceremonia para conmemorar el Día de los Veteranos.

Por EFE
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Según medios estadounidenses, Hegseth recibió a la conocida como Vieja Guardia, entre los que estaba el soldado Thomas Iglesias, encargado de custodiar la tumba en el momento de los hechos, quien recibió la Medalla de Reconocimiento Conjunto del Servicio por el desempeño de sus funciones.

"Amamos a los soldados. Amamos los estándares. Bien hecho, especialista. Sigan adelante patriotas", publicó el secretario de Defensa en una publicación de X acompañada de las imágenes del acto, una de ellas en las que Iglesias estrechaba la mano a Hegseth con una sonrisa.

Según imágenes difundidas este miércoles por CNN, el militar lanzó la advertencia después de que algunos integrantes del grupo rieran y conversaran cerca del monumento tras posar para unas fotografías.

"Todos los visitantes deberán mantener un ambiente de silencio y respeto en todo momento", gritó el centinela junto al monumento, que honra a los militares estadounidenses caídos cuyos restos no pudieron ser identificados.

Hegseth había posado frente a la tumba con su esposa, Jennifer; su jefe de gabinete, Ricky Buria; el subjefe de gabinete, Patrick Weaver, y la asesora principal y asistente adjunta Tami Radabaugh, al concluir la ceremonia, que contó con la participación del presidente, Donald Trump, detalló la cadena.

Este alto cargo de la Administración estadounidense sortea así la polémica en medio de un momento de presión política sobre su figura, que podría enfrentarse a un juicio político a partir del 3 de enero, cuando la nueva mayoría demócrata tome posesión de la Cámara de Representantes y el Senado.

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