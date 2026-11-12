HRW pide a la ASEAN firmeza contra el Gobierno militar birmano y destaca su papel mediador

El comunicado llega en los días previos al inicio de la cumbre de la ASEAN, que se celebrará del 15 al 17 de noviembre en Manila y que contará con la visita de líderes como el presidente estadounidense, Donald Trump; el recién reelegido mandatario de Brasil, Lula da Silva; o el secretario general de la ONU, António Guterres.

Por ello, HRW también reclamó a los "líderes mundiales abordar con mayor firmeza la crisis humanitaria" que sufre el país, al recordar que el actual Ejecutivo castrense, encabezado por el líder golpista Min Aung Hlaing, "ha liderado numerosas operaciones militares abusivas", "muchas de las cuales incluyen crímenes de guerra y de lesa humanidad".

El director de incidencia política para Asia de HRW, John Sifton, consideró que los "Gobiernos deberían aumentar la presión sobre la junta militar para que cese sus ataques contra civiles, levante las restricciones a la ayuda humanitaria e inicie diálogos creíbles sobre la transición a un gobierno civil".

En una carta dirigida al anfitrión del encuentro, el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., HRW también instó a la ASEAN a no reconocer ni respaldar las "elecciones fraudulentas que llevaron al líder de la junta militar, Min Aung Hlaing, a asumir la presidencia" del país.

Estos comicios, considerados ilegítimos por buena parte de la comunidad internacional, fueron utilizados por los militares para proyectar una imagen de gobierno civil, al disolver la junta que había estado a los mandos del país desde el golpe de Estado de febrero de 2021.

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El miércoles, el Gobierno de Manila confirmó que Min Aung Hlaing no asistirá a la cumbre de la ASEAN, reafirmando la decisión del bloque de vetar a Naipyidó de las reuniones de alto nivel por la falta de avances de la cúpula castrense para poner fin al conflicto.

A pesar del veto, el líder golpista ha emprendido en los últimos meses una gira por el contiene asiático, con visitas a China, India, Tailandia o Malasia, enmarcadas en los esfuerzos del régimen por romper el aislamiento internacional que afronta desde la asonada.

El golpe de Estado de 2021 acabó con una década de transición democrática y con el Gobierno electo de la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, detenida desde la sublevación, que agudizó la guerra de guerrillas interna activa desde hace décadas.