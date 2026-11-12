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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 10:05

Importante cuerpo político y religioso iraní pide revisión de la doctrina nuclear de Irán

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Teherán, 12 nov (EFE).- La Asamblea de Expertos de Irán, el cuerpo que elige al líder supremo, afirmó este jueves que el país persa debe estudiar la salida del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y revisar su doctrina de defensa para crear la disuasión necesaria para evitar nuevos ataques, en una aparente referencia al desarrollo de armas atómicas.

Por EFE
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“El estudio de la retirada del TNP, la revisión de la doctrina de defensa del país y la creación de la disuasión necesaria se ha convertido en una necesidad ineludible y en una exigencia de la ciudadanía y de la nación”, indicó el cuerpo formado por 88 clérigos.

El organismo religioso justificó la llamada a la revisión de las políticas nucleares y defensivas del país porque “las repetidas amenazas del enemigo agresor (EE.UU.), en particular aquellas dirigidas contra los conocimientos nucleares de nuestro país, demuestran que ya no podemos depositar ninguna esperanza en las instituciones internacionales responsables de estas cuestiones”.

La Asamblea de Expertos afirmó además que espera que los dirigentes, las fuerzas armadas y el pueblo del país persa “no cedan ni un ápice en la defensa de las reivindicaciones y los derechos de la nación iraní”.

Este organismo está formado por 88 clérigos que se elige en las urnas cada cuatro años, la última vez fue en las elecciones de marzo de 2024.

Irán se unió en 1970 al TNP, acuerdo que compromete a los países firmantes a no desarrollar armas nucleares y ser objeto de inspecciones por parte de la agencia nuclear de la ONU.

En las últimas semanas se han multiplicado las llamadas de figuras políticas y religiosas iraníes que han instado a que la República Islámica abandone el TNP y desarrolle armas nucleares tras más de ocho meses de guerra con Estados Unidos.

Irán ha insistido siempre en la naturaleza civil de su programa atómico y apunta siempre a una fatua -dictamen religioso- emitida por el asesinado líder supremo de Irán Alí Jameneí en la que declaró “haram” (prohibido) el desarrollo de armas atómicas y biológicas en 2003.

Sin embargo, las potencias occidentales y la agencia nuclear de la ONU han expresado dudas acerca del programa nuclear iraní, lo que ha provocado continuas tensiones con la República Islámica.

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