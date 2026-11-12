ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
36º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.010
Venta
6.370
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
12 de noviembre de 2026 - 10:50

Investigan el robo de tres coches en la casa de Elsa Pataky y Chris Hemsworth en Australia

Imagen sin descripción

Bangkok, 12 nov (EFE).- La policía de Nueva Gales del Sur (NSW, en inglés) investiga este jueves el robo de tres coches en la casa australiana de la actriz española Elsa Pataky y de su marido, el intérprete Chris Hemsworth.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La vivienda, ubicada en la localidad de Broken Head, al sur de Byron Bay, fue asaltada el miércoles por la noche por "cuatro hombres con pasamontañas, dos de ellos, armados con cuchillos", indicó la NSW al canal de televisión local 7news, que señaló que los intrusos fueron captados en vídeo por las cámaras de seguridad de la casa.

Según fuentes cercanas a la familia, en declaraciones a 7News, Pataky se despertó alrededor de las dos de la madrugada tras escuchar los ladridos de los perros, pero volvió a dormirse. El matrimonio no alertó a la Policía hasta la mañana siguiente, tras revisar las cámaras de seguridad de la propiedad y tras detectar la presencia de intrusos.

"Los agentes acudieron al lugar y fueron informados de que cuatro personas desconocidas habían entrado en la propiedad y robado tres vehículos ese mismo día", declaró la Policía.

El grupo saltó la valla de seguridad de la entrada y accedió al garaje, donde estaban estacionados los tres vehículos, que tenían las llaves en su interior, en un incidente que, según las autoridades, no dejó heridos.

La Policía investiga el robo de tres vehículos: un BYD, un Ram y una camioneta Raptor. Dos de ellos fueron localizados tras el suceso, uno en Coraki, a aproximadamente una hora de la propiedad, y otro en Tabulam, a más de dos horas de distancia, aunque, por el momento, las autoridades continúan buscando el tercer vehículo.

Lo
más leído
del día

01
Política
Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez
Ver más
02
Policiales
Ueno: detienen a Holger Insfrán, superintendente de Bancos
Ver más
03
Nacionales
Tadeo Rojas pagó más de G. 26.300 millones a proveedor amigo de Santi en plena crisis de Ueno
Ver más
04
Clima
Tormentas en Paraguay: amplían alerta de “tiempo severo” a 5 departamentos
Ver más
05
Clima
Clima en Paraguay: ¿Dónde habrá lluvias y tormentas este jueves?
Ver más

Te puede interesar