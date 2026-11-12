Investigan el robo de tres coches en la casa de Elsa Pataky y Chris Hemsworth en Australia

La vivienda, ubicada en la localidad de Broken Head, al sur de Byron Bay, fue asaltada el miércoles por la noche por "cuatro hombres con pasamontañas, dos de ellos, armados con cuchillos", indicó la NSW al canal de televisión local 7news, que señaló que los intrusos fueron captados en vídeo por las cámaras de seguridad de la casa.

Según fuentes cercanas a la familia, en declaraciones a 7News, Pataky se despertó alrededor de las dos de la madrugada tras escuchar los ladridos de los perros, pero volvió a dormirse. El matrimonio no alertó a la Policía hasta la mañana siguiente, tras revisar las cámaras de seguridad de la propiedad y tras detectar la presencia de intrusos.

"Los agentes acudieron al lugar y fueron informados de que cuatro personas desconocidas habían entrado en la propiedad y robado tres vehículos ese mismo día", declaró la Policía.

El grupo saltó la valla de seguridad de la entrada y accedió al garaje, donde estaban estacionados los tres vehículos, que tenían las llaves en su interior, en un incidente que, según las autoridades, no dejó heridos.

La Policía investiga el robo de tres vehículos: un BYD, un Ram y una camioneta Raptor. Dos de ellos fueron localizados tras el suceso, uno en Coraki, a aproximadamente una hora de la propiedad, y otro en Tabulam, a más de dos horas de distancia, aunque, por el momento, las autoridades continúan buscando el tercer vehículo.