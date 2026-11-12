Irán amenaza con atacar bases de EE.UU. en Europa si se usan para agredir su territorio

“Si Estados Unidos inicia otra guerra contra Irán, todas las bases militares implicadas en la agresión -desde Asia Occidental hasta Europa- serán objetivos legítimos de los ataques letales de Irán”, afirmó en X pasada la medianoche.

“NO HAY DISTANCIA SEGURA. NO HAY REFUGIO SEGURO. NO HAY INMUNIDAD”, aseguró.

Irán ha atacado numerosas bases estadounidenses en países de Oriente Medio como Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, entre otros, durante los más de ocho meses de la guerra que iniciaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Según medios como el estadounidense The New York Times, la República Islámica provocó graves daños en algunas de esas bases, gracias a su potente programa de misiles balísticos, con proyectiles como los Jorramshahr, Seyil y Qadr, con un alcance de 2.000 kilómetros, o el hipersónico Fattah, además de drones suicidas.

El portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general de brigada Hosein Mohebi, advirtió recientemente que el país persa ha levantado el límite de 2.000 kilómetros que había impuesto para sus misiles balísticos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La amenaza del jefe de la seguridad de Irán se produce cuando se han intensificado los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra, aunque hasta ahora no han producido resultados.

Irán exige que Estados Unidos acepte siete condiciones para poner en marcha el llamado plan de dos días para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20 % del petroleo antes del inicio de la guerra, y el inicio de negociaciones sobre su programa nuclear.

Entre las condiciones que Irán exige se encuentran el levantamiento del cerco naval y de las sanciones, el fin de las hostilidades en todo Oriente Medio y la descongelación de sus activos en el extranjero.

Más de ocho meses después del inicio de la ofensiva estadounidense e israelí, la guerra está en un punto muerto, sin grandes operaciones militares ni avances en las negociaciones de paz.