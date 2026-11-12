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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 07:55

Irlanda aboga por un liderazgo "claro" de la UE en los contactos para la paz en Ucrania

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Dublín, 12 nov (EFE).- El primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, urgió este jueves a contar con un "liderazgo claro y coherente" de la Unión Europea (UE) en las conversaciones para buscar una salida pactada a la paz en Ucrania, aunque no especuló sobre los posibles candidatos a llevar a cabo esa función.

Por EFE
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A su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea, donde entre otros temas se hablará de Ucrania tras las conversaciones de esta semana en Abu Dabi, el líder irlandés, cuyo país preside el Consejo de la UE este semestre, dijo que Europa "querrá tener voz en esa mesa, sobre todo en la medida en que los asuntos afecten a Europa, debido tanto a las aportaciones económicas como a las de seguridad, y en relación con la adhesión de Ucrania a la Unión Europea".

En ese contexto, opinó que no cree "que tenga que ser necesariamente una sola persona, pero debería haber un liderazgo claro y coherente por parte de la Unión Europea en esa mesa".

Aunque dijo que "hay algunos candidatos obvios", no quiso "especular sobre ellos más allá de decir que existe una clara necesidad de una voz coherente, acordada por los 27 de la UE, sobre quién representa a la Unión Europea en esas conversaciones".

La posibilidad de buscar la manera de hablar con una sola voz en esas conversaciones formará parte de la agenda de la cumbre informal europea que se celebrará el viernes en Dublín.

La primera ministra de Italia, Georgia Meloni, pidió por carta recientemente al presidente del Consejo Europeo, António Costa, que la UE trate de unificar el tono, ante el enfoque descoordinado respecto a las negociaciones de paz con Rusia. Costa anunció después que incluiría el asunto en la cumbre informal.

Sobre los últimos contactos mantenidos en Abu Dabi, el primer ministro irlandés opinó que "el posible intercambio de prisioneros que se discutió en los Emiratos Árabes Unidos representa (...) una medida significativa en sí misma para esos prisioneros de ambos bandos".

Y consideró "muy importante" mantener canales de comunicación, así como el trabajo de los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, que tras una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, hoy en Moscú, tienen previsto viajar a Dublín para hablar con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Por otro lado, dijo que el objetivo de la reunión de este jueves será "lograr un continente europeo más conectado, tanto en lo que respecta a los vínculos entre personas, como a las conexiones físicas, la conectividad tecnológica y, por supuesto, la energía".

"Podemos desarrollar soluciones comunes para estos problemas y desafíos específicos, ya sea en materia de energía asequible, seguridad y protección -especialmente frente a los ataques tecnológicos que ocurren con frecuencia- o bien en lo relativo a la seguridad económica, las materias primas críticas y los minerales de tierras raras", añadió.

Indicó, además, que hoy habrá una reunión sobre Ucrania en el marco de los Amigos de Ucrania, copresidida por el presidente Zelenski, y que será una oportunidad para que él informe a los líderes europeos sobre lo ocurrido en las conversaciones en los Emiratos Árabes Unidos y también para prepararse para sus próximos compromisos.

"Nuestra opinión hasta ahora ha sido que Rusia no ha mostrado ningún interés genuino en una resolución pacífica de este conflicto. Queda por ver si eso ha cambiado o no", dijo el líder irlandés.

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