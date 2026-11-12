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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 04:20

Israel bombardea un hospital en el sur de la Franja de Gaza y mata a al menos 6 personas

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Gaza/Jerusalén, 12 nov (EFE).- Israel atacó el hospital gazatí de Nasser (sur de la Franja) durante la madrugada de este jueves, matando a al menos 6 personas e hiriendo a otra treintena, incluyendo a personal sanitario, según informaron fuentes de este centro médico y confirmó el Ejército israelí.

Por EFE
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Fuentes del personal hospitalario, que incluyen a profesionales gazatíes y británicos, denunciaron que el Ejército israelí realizó dos bombardeos con drones militares contra el ala quirúrgica del hospital poco después de la medianoche. Los proyectiles provocaron daños graves en el complejo de quirófanos, que quedó fuera de servicio.

Según informó el hospital, los seis fallecidos en el ataque, entre los que hubo un niño, fueron identificados como Yihad Naim Muhamad Abu Tilk, de 13 años; Jaled Suleiman Ibrahim Abu Anza, de 53; el médico Rizq Ahmed Ibrahim Abu Shaira, de 52; Murad Tawfiq Mahmud Abu Zarifa, de 45; Saif Gazi Muslim Abu Hatab, de 28; y Muhamad Nafiz Musa Abu Awad, de 27.

"Durante la noche, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y el Shin Bet atacaron a un terrorista de alto rango de Hamás y a terroristas adicionales del ala militar de Hamás, mientras operaban dentro del Hospital Nasser, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza", señaló a su vez un comunicado del Ejército israelí.

Los militares israelíes acusaron a Hamás, sin aportar pruebas, de "almacenar armas" en el hospital, así como de "realizar interrogatorios y torturas", "operar salas de comando" y establecer "puestos de observación y refugios para terroristas" dentro del complejo hospitalario.

Pese a que la nota del Ejército israelí afirma que se tomaron "medidas para reducir los daños a los civiles" como el uso de "municiones de precisión y vigilancia aérea", el personal del hospital, en el que unos 800 pacientes se encontraban ingresados en el momento del ataque, denunció no haber recibido ningún tipo de advertencia u orden de evacuación.

"Atacar un centro médico -donde hay pacientes que reciben tratamiento y equipos que cumplen con su labor humanitaria y profesional- constituye un grave atentado contra el sistema sanitario y una violación flagrante de las leyes y convenciones internacionales que garantizan la protección de las instalaciones médicas, su personal y los pacientes", denunció en un comunicado el Ministerio de Sanidad del enclave palestino.

El ataque se produjo pese a que presuntamente impera un alto el fuego en la Franja desde hace más de un año.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el 10 de octubre de 2025, Israel ha matado a más de 1.600 gazatíes y herido a otros 5.878, en una ofensiva que la justicia internacional investiga como posible genocidio debido a la extrema destrucción causada en Gaza y la muerte de más de 74.600 palestinos desde octubre de 2023.

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