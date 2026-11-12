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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 13:10

Israel devuelve el cadáver de un menor palestino a su familia tras retenerlo más de un año

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Jerusalén, 12 nov (EFE).- Las autoridades israelíes devolvieron este jueves a su familia el cadáver del menor palestino Walid Jaled Ahmed, de 17 años y procedente de Silwad (Cisjordania), después de que falleciera en una cárcel israelí en marzo de 2025, informó la Comisión de Asuntos de Detenidos y Exdetenidos de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

Por EFE
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"Walid falleció en marzo de 2025 en la prisión de Megido, aproximadamente seis meses después de su detención. Su muerte se produjo tras haber sido sometido a inanición y la privación de tratamiento médico y atención sanitaria, lo que derivó en un deterioro crítico de su estado de salud", recoge el comunicado emitido por la Comisión.

En total, Israel retiene 98 cadáveres de prisioneros, algunos desde 1967, según este órgano de la ANP.

"El caso del niño mártir Walid Ahmed constituye una prueba más de los crímenes a los que son sometidos los detenidos en las cárceles de la ocupación y pone de relieve cómo el sistema judicial de la ocupación brinda cobertura a estos actos", continúa el texto, emitido junto a la otra principal asociación en defensa de los derechos de los presos, el Club de Prisioneros Palestinos.

El menor, nacido en 2007 en Silwad (cerca de la ciudad de Ramala), fue arrestado el 30 de septiembre de 2024 durante una redada israelí en su vivienda familiar, según la ONG pro derechos humanos palestina Al Haq. Tras 48 horas en un campo de detención, Ahmed fue llevado a la cárcel israelí de Megido.

Durante las vistas judiciales a las que tuvo que presentarse, el menor de edad apareció con signos visibles de un estado de salud en deterioro.

La cárcel de Megido, en el norte de Israel y muy próxima a la frontera septentrional de Cisjordania, ha sido sujeto de numerosas denuncias por la ONG israelí B'Tselem, basadas en testimonios de presos, por torturas a los detenidos palestinos.

En 2025, un tribunal israelí ordenó cerrar la investigación de las circunstancias de la muerte del menor de edad "alegando que se habían agotado todas las vías legales; esto ocurrió a pesar de que existían pruebas médicas que confirmaban que había sido sometido a inanición y que su salud se había deteriorado gravemente antes de su muerte", continúa el comunicado de la Comisión.

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