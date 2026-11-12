Israel no confirma la muerte de su objetivo en el ataque al Naser que causó seis muertos

"Hacia la media noche, oímos una explosión. El lugar se agitó violentamente", relata en un testimonio difundido por Médicos Sin Fronteras (MsF) Ibrahim Al Arja, médico de la organización, que estaba trabajando al momento del bombardeo.

Es la tercera vez que Al Arja vive un ataque contra el Naser, del total de siete que Israel ha lanzado contra el hospital, según el recuento que hace a EFE el director del centro, Ahmed Al Farra.

En total, seis personas murieron y 52 resultaron heridas en el ataque de este jueves, informa MsF.

El Hospital Naser identificó a los seis fallecidos como Yihad Naim Muhamad Abu Tilk, de 13 años; Jaled Suleiman Ibrahim Abu Anza, de 53; el médico Rizq Ahmed Ibrahim Abu Shaira, de 52; Murad Tawfiq Mahmud Abu Zarifa, de 45; Saif Gazi Muslim Abu Hatab, de 28; y Muhamad Nafiz Musa Abu Awad, de 27.

El Ejército de Israel señaló a dos de ellos, Abu Zarifa y Abu Anza, como presuntos miembros de Hamás en un comunicado en el que sostuvo que el grupo pretendía restaurar sus capacidades militares en Jan Yunis desde el complejo médico.

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Sin embargo, el objetivo del ataque anunciado inicialmente por Israel era Mohamed Abu Ismail, al que atribuye el rol de comandante de la Brigada de Jan Yunis de Hamás y sobre cuya situación no ha dado más detalles desde el ataque.

El director del centro calificó como un "crimen en toda regla" el ataque, y advirtió que los daños en sus infraestructuras comprometen aún más una atención sanitaria en mínimos antes de la llegada del invierno.

"Las fuerzas de ocupación atacaron el edificio Al Yasin (del complejo del hospital) con dos proyectiles. Uno de ellos explotó, mientras que el otro no", explicó Al Farra en una entrevista con EFE, en que señaló que la explosión causó importantes destrozos en los ascensores, los suministros de oxígeno y agua y el sistema de alcantarillado del hospital.

El médico tildó el bombardeo, que se produjo pasada la media noche, como un "crimen en toda regla" y denunció que no hubo ninguna advertencia previa.

Al Farra recordó que el Naser atiende a cerca de un millón de personas y denunció que ya ha sido atacado en siete ocasiones desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023. "Nadie está a salvo aquí", afirmó el médico.

Ya el 25 de agosto de 2025, Israel bombardeó el hospital Naser en un doble ataque matando a una veintena de personas, cinco de ellas periodistas, personal médico y rescatistas que habían acudido a auxiliar a las víctimas del primer bombardeo.

La situación es especialmente preocupante ante la llegada del invierno, que empeorará las condiciones de los en torno a 1,4 millones de desplazados en tiendas de campaña, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

La Junta de Paz, el organismo auspiciado por la Administración estadounidense de Donald Trump para supervisar la tregua, tildó como una "trágica pérdida de vidas" el ataque en un comunicado, y llamó a implementar el plan de tregua de Trump.

Desde que este entró en vigor en octubre de 2025, el Ejército de Israel ha matado a más de 1.600 personas en Gaza.

"De otra forma, seguiremos viendo tragedias en las que Hamás alega ataques deliberados de Israel a hospitales, Israel sostiene que Hamás explota estas instalaciones para operaciones terroristas, y gazatíes inocentes pagan el precio", recoge el comunicado de la organización.

Israel, por su parte, alega que el grupo islamista utiliza el Naser y otros hospitales para preparar ataques a sus tropas. Y Hamás, en respuesta, asegura que el Ejército israelí recurre a "falsas narrativas" y "mentiras" para justificar el ataque.