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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 14:50

Israel prohíbe la entrada al izquierdista francés Mélenchon por su "postura antiisraelí"

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Jerusalén, 12 nov (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Israel anunció este jueves que ha decidido prohibir la entrada al país al líder de la formación izquierdista La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, después de que éste planteara el sábado que la Marina francesa pudiera escoltar a flotillas de activistas hasta Gaza.

Por EFE
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"Ante la postura extremadamente antiisraelí del partido La Francia INsumida (LFI) y las declaraciones indignantes realizadas por sus dirigentes, el ministro de Asuntos Exteriores y ministro del Interior, Gideon Saar, ha decidido prohibir la entrada a Israel al líder de LFI, Jean-Luc Mélenchon, y a la presidenta del grupo parlamentario del partido, Mathilde Panot", dijo su comunicado.

En la nota aseguran que ambos políticos franceses han difundido con sus declaraciones supuestos "libelos de sangre (declaraciones antisemitas) contra Israel".

"Mélenchon ha llegado a pedir que buques franceses escolten flotillas ilegales con destino a Gaza. Israel responderá con firmeza a quienes busquen perjudicarlo y no permitirá la entrada en el país a personas que actúen en su contra y que inciten al odio contra sus ciudadanos", culmina el comunicado de Exteriores israelí.

Mélenchon, quien fundó LFI en 2016, sugirió el sábado que, en caso de ser elegido para suceder al presidente Emmanuel Macron en las elecciones del próximo año, situaría el objetivo de frenar las actividades militares de Israel como una prioridad en su política exterior.

Además de su compromiso de poner fin al "genocidio en Gaza", esbozó la posibilidad de desplegar a la Marina francesa en el Mediterráneo oriental para acompañar a activistas que intentan romper el bloqueo israelí sobre Gaza.

"Si fuera necesario, los buques franceses escoltarán a las flotillas de ciudadanos que se movilizan para hacer valer sus derechos", afirmó en X.

No es la primera vez que se pronuncia a favor de utilizar a las fuerzas armadas francesas para presionar a Israel respecto a sus operaciones militares.

En mayo, a medida que Israel intensificaba su ocupación en el sur del Líbano, escribió en X que el grupo de combate aeronaval —desplegado en el mar Rojo como parte de los preparativos para una posible misión de seguridad en el estrecho de Ormuz— resultaría "más útil en el Mediterráneo que en Ormuz; y serviría para recordar a Netanyahu que su injerencia en nuestras elecciones y sus invasiones de territorios aliados son percibidas por los franceses como amenazas".

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