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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 05:50

Israel señala a un comandante de una brigada de Hamás como objetivo del ataque a hospital

Imagen sin descripción

Jerusalén, 12 nov (EFE).- El Ejército israelí dijo este jueves que Muhamad abu Ismail, identificado como el presunto comandante de la Brigada de Jan Yunis de Hamás, era el objetivo del ataque esta madrugada contra el Hospital Naser en el que, según fuentes médicas, han muerto al menos 6 personas y una treintena han resultado heridas.

Por EFE
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Según el comunicado castrense, en el interior del hospital había también otros milicianos, e Ismail era el encargado de "supervisar las actividades" de la brigada y la "planificación y ejecución" de ataques contra las tropas israelíes.

"Asimismo, fue responsable de mantener a numerosos rehenes en cautiverio a lo largo de la guerra", añade el texto sin aportar detalles.

Sin embargo, el nombre de Abu Ismail no aparece entre los fallecidos identificados en la morgue el Hospital Naser, si bien entre ellos sí hay un niño de 13 años llamado Yihad Naim Muhamad abu Tilk.

Los demás son: Jaled Suleiman Ibrahim abu Anza, de 53; el médico Rizq Ahmed Ibrahim abu Shaira, de 52; Murad Tawfiq Mahmud abu Zarifa, de 45; Saif Gazi Muslim abu Hatab, de 28; y Muhamad Nafiz Musa abu Awad, de 27.

La ONG israelí Médicos por los Derechos Humanos-Israel (PHRI, por sus siglas en inglés) aseguró en un comunicado que "el genocidio de Israel en Gaza continúa bajo la apariencia de un alto el fuego" y que bombardeos como este "están devastando aún más un sistema de salud ya de por sí destrozado".

El ataque de esta madrugada se produjo pese a que presuntamente impera un alto el fuego en la Franja desde hace más de un año.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el 10 de octubre de 2025, Israel ha matado a más de 1.600 gazatíes y herido a otros 5.878, en una ofensiva que la justicia internacional investiga como posible genocidio debido a la extrema destrucción causada en Gaza y la muerte de más de 74.600 palestinos desde octubre de 2023.

Ya el 25 de agosto de 2025, Israel bombardeó el hospital Naser en un doble ataque matando a una veintena de personas, cinco de ellas periodistas, personal médico y rescatistas que habían acudido a auxiliar a las víctimas del primer bombardeo.

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