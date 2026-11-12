Israel señala dos de los fallecidos en el Naser como Hamás, pero no si mató a su objetivo

El objetivo del ataque era Mohamed Abu Ismail, al que el Ejército israelí atribuye el rol de comandante de la brigada de Jan Yunis de la organización, pero el comunicado de las fuerzas armadas no detalla su situación tras el bombardeo.

"Junto al ataque contra Abu Ismail, se atacó también terroristas adicionales presentes en el complejo del hospital, incluyendo a Muared Tawfiq Mahmud Abu Zarifa, un líder de equipo en el departamento de ingeniería de la Compañía de Apoyo y Combate; y a Jaled Osama Abu Anza , director de la sección de comunicaciones en el Departamento de Operaciones del cuartel de inteligencia de Hamás", recoge el comunicado de las fuerzas armadas.

A diferencia de Abu Ismail, Abu Zarifa y Abu Anza sí figuran en la lista de fallecidos en el bombardeo.

Consultado por EFE sobre el devenir del principal objetivo del ataque, el Ejército de Israel no dio más detalles.

Las fuerzas armadas acusaron al grupo de convertir el Naser, el principal hospital en activo del sur de Gaza, en un "cuartel militar" desde el que los operativos de Hamás operaban para "desarrollar decenas de ataques terroristas contra soldados" del Ejército israelí y reconstruir las capacidades militares de la brigada de Jan Yunis.

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Además, dijeron haber tomado "medidas de precaución para minimizar, en la mayor medida posible, los daños al edificio del hospital y a civiles no implicados".

También reiteraron en el comunicado que el bombardeo estaba dirigido contra la habitación "desde la que el comandante de la brigada y los demás terroristas llevaban a cabo las actividades militares".

Según informó el hospital, los seis fallecidos en el ataque son: Yihad Naim Muhamad Abu Tilk, de 13 años; Jaled Suleiman Ibrahim Abu Anza, de 53; el médico Rizq Ahmed Ibrahim Abu Shaira, de 52; Murad Tawfiq Mahmud Abu Zarifa, de 45; Saif Gazi Muslim Abu Hatab, de 28; y Muhamad Nafiz Musa Abu Awad, de 27.

El director del centro, Ahmed Al Farra, dijo a EFE que el personal sanitario no recibió ningún tipo de advertencia previa.

Las fuerzas armadas israelíes alegan haber exigido en varias ocasiones el cese de la actividad militar en el centro.

El derecho internacional humanitario protege especialmente los hospitales civiles y prohíbe atacarlos, salvo que se utilicen para fines militares ajenos a su función sanitaria y se ignore una advertencia previa.

Incluso entonces, deben respetarse los principios de proporcionalidad y precaución. Atacar intencionadamente hospitales que no sean objetivos militares constituye un crimen de guerra según el Estatuto de Roma.